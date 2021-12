Emmanuel Macron : découvrez la déclaration de patrimoine du président

Le Journal Officiel a publié, ce jeudi 9 décembre, la déclaration de fin de mandat d’Emmanuel Macron. Elle fait état de ses biens, ses revenus et ceux de Brigitte Macron, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté.

Cette déclaration, adressée par le Président de la République au Conseil constitutionnel et publiée dans le Journal Officiel par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, détaille la situation patrimoniale de fin de mandat cinq mois avant la date d’expiration de celui-ci, soit le 13 mai 2022.

Pas d’actif immobilier

Selon cette déclaration, Emmanuel Macron ne possède aucun actif immobilier en direct, ni par le biais d’une société civile immobilière. Avant la Présidentielle de 2017, le chef de l’État possédait un appartement de 83m2 dans Paris.

Néanmoins, au moment où il occupait le poste de ministre de l’Économie sous François Hollande, Emmanuel Macron a rendu son appartement. Quant à son épouse, elle est personnellement propriétaire d’une maison. Il est également indiqué que le Président de la République avait souscrit en 2011 un crédit de 350.000 euros pour financer des travaux de cette résidence secondaire. En dix ans, Il a remboursé environ 223.000 euros, soit un peu plus que la moitié du crédit. Il doit encore rembourser près de 127.000 euros.

Des comptes titre et des PEA

Emmanuel Macron est titulaire d’un compte titre d’une valeur de 4.680 euros chez Rothschild & Co et d’un Plan d'épargne en actions (PEA) de 4.534 euros. Il est également inscrit à un autre compte titre joint auprès du Crédit Mutuel d’une valeur de 1.957 euros et d’un second PEA de 59.121 euros.

Une assurance vie auprès du Crédit Mutuel

Depuis 2011, Emmanuel Macron possède une assurance vie Horizon Patrimoine chez le Crédit Mutuel dont la valeur du contrat s’élève à 113.412 euros.

Des valeurs non cotées en Bourse

Hormis les comptes titre et les PEA, le chef de l’État détient 22.785 euros d’un fond de placement dans les PME. Il s’agit d’un fond captif proposé aux salariés de Rothschild & Cie depuis mars 2012. Il détient également 730 euros au Crédit Mutuel.

Des livrets BIEN FOURNIS et un compte courant

Le Journal Officiel dévoile aussi la situation des comptes bancaires du Président. Ce dernier possède 306 euros sur son compte courant personnel. Il est aussi titulaire d’un compte joint d’une valeur de 166.685 euros.

Emmanuel Macron possède également plusieurs livrets d’épargne, à savoir un Livret Bleu doté de 22.343 euros, un second de 23.515 euros et des Livrets de développement durable et fidélité pour 120.240 euros et 123.729 euros. S’ajoute à cela un plan d’épargne logement (PEL) d’une valeur de 4.529 euros et un compte épargne logement de 321 euros.