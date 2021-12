TPMP : Jean-Pierre Pernaut se confie sur son cancer

Invité sur le plateau de «Touche pas à mon poste» (TPMP), ce jeudi 9 décembre, Jean-Pierre Pernaut s’est confié sur son combat contre son cancer du poumon.

Opéré au mois de juillet d’un premier poumon, l’ancien animateur du 13h de TF1 a expliqué avoir subi une radiothérapie pour l’autre poumon il y environ un mois, précisant qu’il faut attendre près de six semaines «pour que ça grille».

Souhaitant mettre sa notoriété au service de la prévention, Jean-Pierre Pernaut, qui a fumé pendant 40 ans, a ensuite affirmé que la seule raison pour laquelle il parle de sa maladie, c’est pour sensibiliser les personnes sur les effets néfastes du tabac.

«J’ai été très bête de continuer à fumer pendant 40 ans»

«J’ai été très bête de continuer à fumer pendant 40 ans mes deux paquets par jour. J’ai une fille médecin qui m'a dit ‘arrête de fumer papa’, et moi je pensais que ça n'arrivait qu’aux autres», a poursuivi l’ex-présentateur vedette de 71 ans, qui a déjà vaincu un cancer de la prostate il y a quelques années.

"J'ai été très bête de continuer à fumer pendant 40 ans mes deux paquets par jour" @pernautjp est avec nous dans #TPMP et nous parle de son cancer ! pic.twitter.com/G2cNrV641g — TPMP (@TPMP) December 9, 2021

Après avoir appris la nouvelle, «j’ai arrêté de fumer d’un seul coup car j’ai vraiment eu la trouille», a-t-il ajouté, précisant que «le traitement est terminé, c’est une radiothérapie qui se fait en 4 à 5 fois avec des rayonnements massifs», et que durant les soins, «il écoutait des chansons de Johnny Hallyday».

«Il faut essayer de se bagarrer un peu»

Puis Cyril Hanouna lui a demandé comment il se sent. Ce à quoi le mari de Nathalie Marquay a répondu : «Bien. Je suis un peu fatigué, mais je suis content de vous voir». «Nathalie m’a toujours dit que, pour combattre un cancer, et elle l’a fait elle, il faut regarder les choses en face, et vivre normalement».

Président du jury pour l’élection de Miss France, qui aura lieu ce samedi 11 décembre, Jean-Pierre Pernaut souhaite rester actif. «Il faut essayer de se bagarrer un peu. Il ne faut pas rester prostré dans son fauteuil en disant olala j’attends le résultat de la radiothérapie (...) Comme disait Bernard Tapie, on va tous mourir un jour autant que ce soit le plus tard possible».