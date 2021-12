Disparition de Delphine Jubillar : une écharpe rose intrigue les enquêteurs

Un nouvel élément majeur découvert dans l’affaire Delphine Jubillar ? Alors que de nombreux détails de l’enquête sont dévoilés ces derniers jours - un an après sa disparition -, une écharpe rose a été retrouvée et pourrait relancer les recherches.

Selon Paris Match, l’accessoire aurait été localisé et saisi en pleine nature. Il pourrait s’agir d’un cadeau offert à Delphine Jubillar par un proche. Pour s’en assurer, les enquêteurs auraient contacté cette personne, par ailleurs partie civile dans le dossier, pour lui demander de reconnaître l’objet.

S’il s’avère que cette écharpe appartenait bien à la disparue, l’affaire pourrait alors connaitre un tournant très important. En effet, Delphine Jubillar pourrait l’avoir perdue la nuit de sa disparition. Ce qui permettrait de localiser un endroit où elle est passée. De nouvelles recherches pourraient alors être organisées à partir de ce point, afin de retrouver son corps ou bien des traces pour remonter une piste.

Elle pourrait aussi avoir été déposée à un endroit par quelqu’un, peut-être la personne responsable de sa disparition (s’il y en a une). Dans ce cas, des analyses sur l’étoffe seraient certainement effectuées, pour trouver des traces, de l’ADN, ou n’importe quel indice permettant d’avancer dans l’enquête.

Toujours est-il qu’un an presque jour pour jour après la disparition de l’infirmière (dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020), et alors que son mari Cédric est toujours incarcéré et présenté comme le principal suspect, ce nouvel élément du dossier pourrait bien relancer complètement l’enquête.