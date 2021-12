Disparition de Delphine Jubillar dans le Tarn : ce que l'on sait

Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn). Après une enquête à rebondissements, le dénouement de l’histoire n’a pas encore eu lieu. Voici le récapitulatif des faits dans cette affaire.

DISPARITION SOUDAINE EN PLEINE NUIT

Delphine Jubillar est une jeune infirmière de 33 ans, mariée et mère de deux enfants, âgés de 6 ans et 18 mois. Elle était en instance de divorce avec son mari, Cédric Jubillar.

Au moment de sa disparition, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, elle portait une «doudoune blanche à capuche sans inscription particulière».

Selon les premiers éléments de l’enquête, elle aurait quitté le domicile familial à pied, seule avec ses deux chiens. Mais les animaux sont revenus sans elle vers 4h du matin. C’est au petit matin, lorsqu’il a constaté que sa femme n’était pas au domicile, que son mari a alerté les forces de l’ordre.

IMPORTANT DISPOSITIF DE RECHERCHES

Malgré un dispositif de recherche important déployé dans les jours qui ont suivi la disparition de Delphine Jubillar, aucune trace de l’infirmière n’a pu être identifiée.

Au-delà des moyens humains, avec une cinquantaine de gendarmes et des plongeurs utilisés pour cette recherche, les forces de l’ordre ont utilisé un hélicoptère et un drone pour tenter de la localiser.

Ses amies ont organisé une nouvelle battue le 4 novembre dernier, en vain.

LE COMPORTEMENT SUSPECT DU MARI

Outre ses déclarations, le comportement de Cédric Jubillar a interpellé les forces de l'ordre. Lors de l'arrivée sur place de la gendarmerie au milieu de la nuit, le mari était en train de lancer une machine à laver avec la couette utilisée par sa femme, qui dormait sur le canapé. De plus, le podomètre du téléphone de Cédric Jubillar montre que celui-ci n'a effectué que 40 pas avant d'appeler la police, ce qui démontre «une recherche sommaire», d'après le magistrat. Ainsi, le tour de la maison et du jardin avec les forces de l'ordre aura constitué plus de 300 pas sur son smartphone.

La voiture de Delphine Jubillar fait également partie de l'enquête. D'après les témoignages des voisins, le véhicule a été déplacé dans la nuit, puisqu'il était en marche avant, alors que Delphine Jubillar le plaçait toujours en marche arrière le soir de manière à être prête à partir le lendemain matin. De plus, des traces de condensation ont été retrouvées dans la voiture. Cependant, aucune trace de sang n'a été retrouvée dans la maison ou dans le véhicule en question.

«DES EXPLICATIONS ÉVOLUTIVES»

Avant de dévoiler différents éléments de l'enquête, Dominique Alzéari a souligné que la version des faits de Cédric Jubillar avait changé. Celui-ci a «fourni des explications évolutives, pour ne pas dire contradictoires, infirmées parfois par des témoignages ou des éléments scientifiques», a ainsi expliqué le procureur de la République de Toulouse.

Parmi celles-ci, l'on retrouve notamment la déclaration selon laquelle le couple était en bons termes et ne s'était pas disputé le soir de la disparition. Interrogé par la police, son fils de 6 ans assure le contraire, parlant d'une violente dispute peu après s'être couché pour s'endormir, aux alentours de 23 h.

Elle avait un amant depuis quelques mois

En instance de divorce avec Cédric Jubillar, Delphine entretenait une relation amoureuse avec un autre homme. L’amant en question a confié dans un entretien accordé pour le Parisien que l'histoire entre lui et Delphine avait commencé sur Internet «six mois avant sa disparition».

Des captures d'écran de l'amant de Delphine Jubillar ont en effet été retrouvées dans le portable de son mari. D'après le quotidien francilien, ces images proviendraient du téléphone de l'infirmière portée disparue.

Le mari mis en examen pour meurtre aggravé

Principal suspect dans cette affaire de disparition, Cédric Jubillar a été mis en examen le 18 juin 2021 pour meurtre aggravé.

Selon le procureur de la République, «il a été établi que c'est une disparition qui a peu de chances d'être volontaire». S'appuyant sur le profil de Delphine Jubillar, qui comptait divorcer de son mari pour s'installer avec un nouveau compagnon, qui aimait son métier et qui avait fait des plans pour le futur, la piste du suicide ou d'une disparition volontaire a été écartée.

3 demandes de remise en liberté refusées

Après avoir fait appel en vain début juillet du placement en détention de Cédric Jubillar, ses avocats avaient présenté en août une demande de remise en liberté, qui a fini par être rejetée en septembre.

Le 18 octobre, trois jours après la première comparution devant deux juges d'instruction du mari de l'infirmière disparue à l'âge de 33 ans, ses défenseurs avaient présenté une nouvelle demande, qui a finalement été refusée le 16 novembre.

L’attitude suspecte de la femme de son amant

Selon des révélations de La Dépêche, la femme de l'amant de Delphine Jubillar aurait passé 145 appels vers un numéro inconnu entre le 14 décembre 2020 à minuit et le 16 décembre à 14h.

Un autre point suspect a été décelé dans la facture de téléphonie de l'épouse de l'amant. La femme trompée, qui avait montré deux SMS échangés avec Delphine Jubillar à la police lors de son audition, n’a pas mentionné 25 autres communications, dont 20 SMS, qu’elle a eu avec Delphine le 15 décembre.