Dr Benjamin Davido : «Il y a un risque de plateau, de récidive et de sixième vague au début de l’hiver»

Invité de Laurence Ferrari, dans la Matinale de CNEWS, l'infectiologue Benjamin Davido a mis en garde contre le risque de sixième vague, en début d'année.

La cinquième vague «c'est la vague du variant Delta et c'est la vague de l'automne. Il reste devant nous cet iceberg qui est l'hiver et qui va durer jusqu'en mars», a-t-il ainsi expliqué.

Et de poursuivre : «gouverner c'est prévoir et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que le pic n'est pas atteint à l'hôpital et un des risques (...) c'est que ce qui se passe outre-Manche arrive en France avec un retard de quelques semaines voire mois, ce qui nous amènerait à un risque de plateau haut, de récidive, de sixième vague, au début de l'hiver, au mois de janvier».

Le Royaume-Uni est confronté à une propagation «phénoménale» du variant Omicron. Selon le ministre de la Santé Sajid Javid, les infections doublent tous les deux à trois jours.

Le Dr Benjamin Davido voit toutefois un espoir avec la vaccination : «On a l'espoir d'avoir un vaccin efficace à 75% sur les formes symptomatiques et donc par extension sur les formes sévères. C'est déjà une bonne nouvelle». «C'est toujours la même histoire avec ce virus, il faut gagner du temps pour ensuite arriver sur un vaccin très efficace pour le matraquer le plus possible et atteindre cette fameuse immunité collective et/ou une réduction de la transmission», a-t-il ajouté.