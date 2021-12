Euromillions : ce que va faire le gagnant des 162 millions d'euros avec son jackpot

Le gagnant du dernier jackpot Euromillions de plus de 162 millions d'euros s'est vu remettre son gain aujourd'hui à Paris, a annoncé la Française des jeux. L'occasion pour ce trentenaire originaire du Sud-Est de la France «d'acheter une maison» et d'enfin réaliser son plus grand rêve.

C'était probablement le plus beau jour de sa vie. Vendredi 26 novembre, en cochant sur Internet le 1, le 20, le 41, le 42, et le 50 ainsi que les étoiles 3 et 7, seulement quelques minutes avant la clôture des prises de jeu, ce petit chanceux a empoché la coquette somme de 162.289.050 euros, soit le cinquième plus gros gain de l'histoire pour un joueur français.

Une question se pose alors inévitablement : que faire de tout cet argent ? Ce jeune trentenaire amateur de bière va enfin pouvoir réaliser son plus grand rêve.

Commercialiser sa propre bière

Alors que l'on peut acheter énormement de choses avec 220 millions d'euros (précédent gain empoché par une polynésienne en octobre dernier), cette fois-ci pas d'œuvres d'art, de Rolls-Royce, ou encore de Bitcoin. Le grand gagnant de l'Euromillions compte bien utiliser son immense gain d'une manière plutôt originale.

Selon la FDJ, le sudiste, qui souhaite conserver l'anonymat, prévoit dans un premier temps de s'acheter une maison, mais surtout de devenir brasseur et de commercialiser sa propre bière. Très proche de la nature, il envisage également de voyager, et de visiter l'Irlande, mais aussi la Nouvelle-Zélande, ou encore les Etats-Unis.

Des rêves désormais accessibles pour celui qui vient de gagner l'équivalent de 107 siècles de salaire au Smic. Pour rappel, depuis la création de l'Euromillions, 114 des 589 jackpots ont été remportés par des Français. De quoi faire de la France le pays le plus chanceux, ex-aequo avec le Royaume-Uni.