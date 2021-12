Quinze ans requis contre un Franco-Rwandais pour complicité de génocide

La justice française a requis quinze ans contre Claude Muhayimana, 60 ans, pour complicité de génocide et de crimes contre l’humanité. Jugé à Paris, l’homme a expliqué lundi 13 décembre être persécuté pour son appartenance à l’opposition rwandaise.

Le Franco-Rwandais nie en bloc les faits qui lui sont reprochés : avoir transporté des tueurs sur des lieux de massacres. Pour ce membre du Congrès national rwandais (RNC), opposé au président actuel Paul Kagame, c’est parce qu’il est un critique virulent du gouvernement qu’il est pourchassé. Comme il l’a raconté à la cour, «le RNC a été fondé en décembre 2010. En février 2011, le premier déplacement de membres du parti en dehors de Washington, c'est à Rouen». Et d'ajouter : «On a organisé des manifestations à Rouen qui n'ont pas donné une bonne image du gouvernement rwandais».

Petit rappel des faits. Le régime génocidaire hutu a, entre avril et juillet 1994, massacré la minorité tutsi. Des faits d’une violence inouïe : on décompte aujourd’hui huit cent mille morts… en quatre mois. Le prévenu, un ancien chauffeur de la ville de Kibuye située à l’ouest du pays, est accusé d’avoir transporté, des mois durant, militaires et hommes de main, lesquels ont pillé, violé, assassiné. Claude Muhayimana n’en démord pas : «ce sont des choses qui me sont étrangères». Or, de nombreux témoins disent l’avoir vu faire.

Il a aussi fait part de son ouverture d’esprit en expliquant que «parmi [ses] amis, 90% étaient des Tutsis » et dit avoir épousé une femme d’origine tutsie. Quelques témoins ont pris sa défense toutefois, affirmant que le couple, aujourd’hui séparé, avait caché des Tutsis.

Le verdict final est attendu ce jeudi soir. Claude Muhayimana risque la réclusion criminelle à perpétuité.