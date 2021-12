Pass vaccinal, rassemblements, dose de rappel… Ce qu’il faut retenir des annonces du Premier ministre

A la suite du conseil de défense sanitaire tenu ce vendredi 17 décembre, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé les nouvelles mesures qui entreront en vigueur en France dès lundi afin d’endiguer la cinquième vague de Covid-19 dans l’Hexagone.

Avec une progression fulgurante en Europe ces dernières semaines, le variant Omicron inquiète l’exécutif français. Jean Castex a indiqué ce vendredi que ce dernier «va se diffuser très rapidement au point de devenir dominant dès le début de l'année 2022».

«Si sa vitesse de propagation apparaît beaucoup plus élevée, il ne semble pas plus dangereux que le variant Delta», a expliqué le Premier ministre lors d'une allocution à Matignon. Toutefois, l’accent a été mis sur la vaccination avec «plus de 950.000 injections réalisées aujourd’hui» selon les chiffres fournis par Jean Castex.

Afin de limiter la propagation de ce variant et soulager le secteur hospitalier, débordé ces derniers jours avec l’activation de plans blancs dans de nombreux établissements, le gouvernement français va mettre en place quelques mesures fortes dès lundi.

Rassemblements pour les fêtes de fin d’année

Après avoir annoncé la fermeture des discothèques et l’interdiction de danser dans les bars et les restaurants plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a serré la vis pour les festivités du Nouvel An.

Le Premier Ministre a assuré que les préfets allaient interdire les concerts et feu d’artifices, ainsi que les regroupements sauvages et la consommation d’alcool sur la voie publique dans leur territoire pour la soirée du 31 décembre.

Le chef du gouvernement a émis des recommandations pour Noël. Après avoir rappelé l’importance des gestes barrières dans la limitation de la propagation du virus, il a invité toute personne désireuse de se réunir à se faire tester en amont. Si aucune limitation concernant le nombre de convives n’a été mentionnée, Jean Castex a rappelé un adage : «moins on est nombreux, moins on prend de risques».

D’un pass sanitaire à un pass vaccinal

Le Premier ministre a dévoilé un projet de loi destiné à être soumis au vote du Parlement début janvier afin de «transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass».

Afin d’activer ce nouveau pass qui sera à l’étude dès le début d’année prochaine, il faudra avoir un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif comme c’est le cas actuellement. L’objectif de cette initiative est clair : inciter fortement les récalcitrants à la vaccination.

Délai de 4 mois pour le rappel vaccinal

Afin de faciliter l’accès à la vaccination, le gouvernement a décidé de réduire le délai entre deux doses de rappel.

Fixé à l’origine à 5 mois, le temps d’attente entre deux injections a été écourté à 4 mois.

Rémunération des heures supplémentaires doublée à l’hôpital

Fortement réquisitionné depuis le début de la pandémie, le personnel hospitalier a eu droit à une annonce favorable. Le Premier ministre a expliqué que la rémunération de leurs heures supplémentaires serait doublée dès lundi en prévision de leur mobilisation avec cette cinquième vague.

«Nous avons demandé aux professionnels de ville de se mobiliser pour assurer la permanence des soins pendant cette période et des mesures seront également déployées pour nos services d'urgence», a indiqué Jean Castex lors de sa prise de parole.