Sports d'hiver : comment bien se préparer physiquement pour le ski ?

L'hiver est souvent synonyme de séjours au ski. Mais la reprise n'est pas toujours facile quand on n'a plus pratiqué depuis plusieurs mois, voire des années. Voici quelques conseils et exercices simples, mais précieux, pour se préparer physiquement, et dévaler sereinement les pistes.

Comme le rappelle Anouk Garnier, coach sportive et athlète de haut niveau, «pour protéger les articulations et les tissus, comme les tendons, il est essentiel de s’imposer une routine avant le jour J», en sachant que l'idéal est de commencer 4 à 6 semaines avant le départ.

travailler la mobilité des genoux

Les genoux étant sollicités en permanence lors de la pratique de ce sport, il est important de travailler en amont la mobilité de cette zone.

Pour ce faire, elle conseille de se mettre au sol «en position assise, genoux fléchis, de sorte à former un angle droit, et de les laisser tomber d’un côté, revenir au centre, puis de les incliner de l’autre côté», à raison de 3 à 5 fois par semaine, et durant 5 minutes.

L’autre exercice possible pour renforcer son bas du corps consiste «à se mettre debout, en appuie sur une jambe, de rester statique, et de se pencher légèrement en avant».

Une fois dans cette position, semblable à celle du skieur, «il faut tenir jusqu’à ce que les muscles chauffent (entre 15 et 30 secondes), puis changer de côté».

Et en complément, rien de tel qu’un exercice dynamique, comme la fente : «on positionne une jambe vers l’avant avec le genou plié, le pied à plat sur le sol, et l’autre en derrière, puis on remonte et on descend», en pensant à alterner.

ne pas oublier le haut du corps

Il est d’autre part primordial de ne pas oublier le haut du corps, notamment les bras.

En position debout, «on fait des cercles de grandes amplitudes avec ses bras et en allant chercher loin derrière», poursuit la coach, championne de course à obstacles.

Concernant le dos, Anouk Garnier recommande de «s’allonger sur le ventre, les bras tendus sur le côté, puis de relever le buste».

A noter que certaines salles, surtout de Crossfit, sont équipées d’un Ski Erg, une machine très intéressante pour se préparer physiquement, car elle reproduit les mouvements de ski et développe à la fois la force et l'endurance, souligne-telle.

y aller progressivement

Enfin, lorsque l’heure de chausser ses skis est venue, et même si la tentation est grande, «il faut éviter de skier plusieurs heures d’affilée dès le premier jour».

Pour épargner au maximum son corps, «il faut y aller progressivement, que ce soit dans l’intensité et la durée».