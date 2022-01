Fièvre : à partir de quelle température faut-il s'inquiéter ?

37, 38, 39°C ? Alors que les maladies hivernales et le Covid-19 sont toujours bien présents en 2022, nombreux sont les Français à contrôler régulièrement leur température afin de savoir s'ils ont de la fièvre ou non. Pourtant, peu savent vraiment situer le moment où ils doivent commencer à s'inquiéter.

Et là encore de nombreux facteurs peuvent faire varier la pertinence de la réponse. En temps normal, lorsqu'une personne est dite «en bonne santé», sa température varie entre 36 et 37,2° C. Néanmoins, certains facteurs qui ne sont pas liés à une infection peuvent faire monter la température corporelle intérieure. Les périodes de menstruations féminines ou un coup de soleil un peu trop prononcé peuvent par exemple faire grimper le thermomètre.

Il est communément admis qu'une température de 38° C est considérée comme de la fièvre. Cette dernière peut être due à une infection bactérienne, virale ou parasitaire dans la plupart des cas.

D'autres facteurs, comme l'hyperthyroïdie, une tumeur ou encore une maladie inflammatoire peuvent également en être à l'origine. Dans tous ces cas, une consultation est nécessaire si une fièvre perdure plus d'une journée sans redescendre malgré des médicaments comme le paracétamol.

Préoccupant à partir de 38,5°C

Pour les médecins, une température avoisinant ou dépassant les 38,5° C est considérée comme «préoccupante» et nécessite également de consulter ou de faire venir le médecin, cette fois-ci dans les plus brefs délais. Si celle-ci monte à 40° C, la consultation d'un professionnel de santé est urgente, principalement pour les personnes dites à risque.

Ainsi, une personne âgée (avec de fort risque de déshydratation), un bébé de moins de 1 an, les personnes diabétiques, celles souffrant de maladies cardiaques ou respiratoires, les femmes enceintes ou les personnes suivant des traitements lourds. Même si elles sont moins à risque, les personnes en bonne santé doivent également consulter si elles atteignent, dépassent ou approchent les 40° C.

Enfin, sachez que les différents types de thermomètres vendus en pharmacie s'avèrent rapides et précis. Pour les personnes qui placent le thermomètre sous la langue, il faut rajouter + 0,5° C au résultat, et +1° C si vous le placez sous une aisselle.