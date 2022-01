Discours d’Emmanuel Macron au Parlement européen : ce qu’il faut retenir

Emmanuel Macron s'est exprimé, ce mercredi 19 janvier, devant le Parlement européen à Strasbourg, pour lancer la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Le président français a tenu un discours d'environ une vingtaine de minutes. Dès sa prise de parole, Emmanuel Macron a rendu un hommage à l'ancien président du Parlement européen, David Sassoli, décédé le 11 janvier.

Le chef de l'Etat est revenu sur plusieurs priorités de cette présidence française dont le «renfort de la souveraineté européenne». Il a insisté durant son discours sur l'importance des valeurs européennes.

«La présidence française sera une présidence de valeurs qui nous font et qui, à force d’être considérées comme des acquis, ont fini, ces dernières années par se fragiliser», a-t-il lancé. «Nous sommes cette génération qui découvre la précarité de l’Etat de droit et des valeurs démocratiques», a-t-il ajouté.

Au cours de son intervention, Emmanuel Macron s'est fixé trois promesses qu'il défendera tout au long de la présidence française, soit jusqu'au 30 juin 2022 : « une promesse de démocratie (...), une promesse de progrès et une promesse de paix. Le moment que nous vivons, par le retour du tragique de l'Histoire et de quelques évidences géographiques et l'ébranlement actuel que nous vivons viennent bousculer ces trois promesses. Le défi qui est le nôtre est d'œuvrer à la refondation de ces promesses», a-t-il dit.

ETAT DE DROIT ET ÊTRE EUROPÉEN

Alors que l'Europe traverse des tensions, Emmanuel Macron a tenu à souligner son inquiètude ainsi que son attachement à l'Etat de droit.

"L'Etat de droit est le fruit de nos histoires à tous, le combat et les révolutions pour se libérer des totalitarismes. L'Etat de droit est notre trésor, et il s'agit partout de reconvaincre les peuples qui s'en sont éloignés".

Détailler sa vision de l’Europe

Le chef de l’Etat entend à travers ce discours obtenir des résultats «rapides et concrets» sur plusieurs dossiers.

C’est le cas notamment du salaire minimum, la taxe carbone aux frontières ou encore la réforme de l’espace Schengen pour mieux lutter contre la migration irrégulière.

Depuis son élection à la présidence de la République française en 2017, Emmanuel Macron se pose en chef de file des pro-Européens et vante les avancées obtenues à 27. Il prend notamment l’exemple du plan de relance post-Covid-19 de 750 milliards d’euros adopté en 2020.

Une séance de questions-réponses

A l’issue de cette prise de parole, s’en suivra une longue séance de questions-réponses avec les députés. S’il échangera avec les élus de tous les pays, Emmanuel Macron sera particulièrement sollicité par les orateurs français.

Ainsi François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Manon Aubry (France insoumise), Jordan Bardella et Nicolas Bay (Rassemblement national), et Yannick Jadot (Les Verts) s’adresseront à Emmanuel Macron.

Cette intervention se fera sans la présence de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Cette dernière a été testée positive au Covid-19.