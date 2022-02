Réponse pénale : l'observatoire dédié livre ses premiers résultats

Les premiers chiffres de l’Observatoire de la réponse pénale ont été dévoilés ce mercredi 2 février. Attendues depuis plusieurs mois, ces données ont permis d’éclaircir les infractions commises contre les forces de l’ordre et les condamnations qui en ont découlé.

Grâce à un communiqué publié ce mercredi par le ministère de l’Intérieur, une première estimation a pu être établie au sujet de la violence faite à l’encontre des forces de polices et de gendarmerie dans l’Hexagone ces dernières années.

En 2019, on a dénombré plus de 91.000 personnes impliquées dans des affaires comportant une infraction commise sur des personnes dépositaires de l’autorité publique. Ce contentieux a grimpé de 20% sur la période 2014-2018.

Les condamnations dans les tribunaux ont été en hausse de 21% entre 2014 et 2019. Les infractions de menaces et actes d’intimidation ont fait un bond de 62% sur la même période, tout comme celles liées aux violences qui ont progressé de 36%.

Un mandat de dépôt a été prononcé dans plus de 2 cas sur 3 pour les violences les plus graves, dans un cas sur deux pour une incapacité temporaire de travail (ITT) ne dépassant pas huit jours et dans 39% des cas sans ITT constatée.

Une initiative datant de mai 2021

Le 10 mai 2021, à l’issue d’une réunion avec les organisations syndicales, le Premier ministre, Jean Castex, annonçait en lien avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin la mise en place d’un Observatoire de la réponse pénale portant spécifiquement sur les infractions commises contre les forces de sécurité intérieure.

Les résultats de cet observatoire sont publiés alors que la campagne présidentielle est déjà lancé. Par ailleurs, ce mercredi 2 février se tient le grand oral de la sécurité organisé par le syndicat de police Alliance.

Interrogé sur le volet judiciaire lors de cet évènement, Eric Zemmour, le candidat de Reconquête!, a critiqué le laxisme de la justice, tout en promettant de rétablir la prison à perpétuité et d’expulser les «15.000 délinquants étrangers» vivant en France.