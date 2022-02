Finistère : un trafic de chiots découvert, plus de 300 animaux concernés

C’est un gigantesque trafic de chiots qu’a démantelé la brigade de Plourin-lès-Morlaix (Finistère). Les gendarmes estiment que ce commerce illégal concernerait près de 310 animaux et représenterait un gain de 304.000 euros.

Ils s’étaient déclarés auto-entrepreneurs en élevage canin de 2016 à 2021. Ces quatre personnes placées en garde à vue le 31 janvier dernier, plaçaient gratuitement les chiens en famille d’accueil. Ces dernières devaient alors les faire se reproduire à cinq reprises avant de vendre les chiots à des particuliers, au mépris de toutes les obligations légales et réglementation sanitaires. Suites aux perquisitions des gendarmes, douze chiots et deux chiens ont pu être remis à la SPA. Ce réseau d’élevage et de revente illégal d’animaux impliquait essentiellement des bouledogue anglais. Par ailleurs, sur les 310 chiots du réseau, 89 auraient été cédés ou décédés.

Selon les informations du Télégramme, si une vingtaine de plaintes ont été déposées par des particuliers ou encore la SPA, la Caisse d’allocations familiales (CAF) a, elle aussi, demandé réparation. Les investigations auraient en effet révélé une fraude aux aides sociales s’élevant à près de 150.000 euros.

Pour l’heure, l’enquête se poursuit. Les individus seront convoqués prochainement devant le tribunal de Brest. L’un d’entre eux purge déjà une peine à la maison d’arrêt de Brest, dans le cadre d’une autre affaire.

Un business lucratif

Ce n’est pas la première affaire du genre. En effet, le trafic de chiots sévit depuis plusieurs années en France et plus largement en Europe. En juin 2021, les douaniers du Haut-Rhin démantelait un réseau avant de solliciter la SPA de Mulhouse pour recueillir les animaux.

A Metz, les autorités révélaient en 2020, un trafic de chiots qui aurait généré près de 400.000 euros de gains illicites.