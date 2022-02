Natacha de Crombrugghe : ce que l'on sait sur la disparition inquiétante de cette Belge de 28 ans au Pérou

Ses parents n’ont plus de nouvelles depuis le 24 janvier dernier. Natacha de Crombrugghe, une Belge de 28 ans, a mystérieusement disparu alors qu’elle était en voyage au Pérou.

Elle s’était rendue seule dans ce pays d’Amérique latine pour réaliser un trek dans les hauts plateaux andins. Sur les réseaux sociaux, elle partageait de temps en temps des photos de son périple en solitaire. Depuis le 20 janvier 2022, aucune publication n’a été publiée. Pour le moment, les enquêteurs ont récolté très peu d’indices sur cette disparition. Voici ce qu'on l'on sait à ce stade de l'enquête, qui est toujours en cours.

vue pour la dernière fois dans une auberge

La jeune femme de 28 ans aurait été vue pour la dernière fois dans le village de Cabanaconde. Elle avait passé la nuit dans l’auberge de la Estancia le 23 janvier 2022. Le lendemain, elle devait se rendre dans le canyon de Colca, une destination touristique très populaire. Elle serait partie en laissant son sac dans sa chambre.

Un appel à témoin a été lancé en Belgique

Pour aider les personnes mobilisées sur place, la police belge a lancé un appel à témoin, détaillant des particularités physiques de Natacha de Crombrugghe afin de la retrouver.

«Natacha mesure 1m65, est de corpulence mince, a de longs cheveux bruns bouclés et porte de temps en temps des lunettes. Elle était en possession d’un sac à dos noir et turquoise. Elle pourrait porter une veste noire à capuche, des vêtements pour la randonnée et des baskets», indique la police belge.

Les autorités belges recherchent également toutes les personnes ayant eu une interaction avec la jeune femme les jours précédant sa disparition.

La famille de Natacha suivait son itinéraire

Comme dans de nombreuses enquêtes pour disparition, le téléphone portable est un élément clef. Celui de la jeune Belge pourrait contenir de précieux indices. Les policiers péruviens peuvent analyser les conversations qu’elle avait, les photos qu’elle prenait, mais ils peuvent surtout avoir accès à ses données de localisation.

Il faut savoir que la famille de Natacha de Crombrugghe pouvait suivre le périple de la jeune femme grâce à une application qui pouvait la géolocaliser. La dernière fois qu’un signal a été envoyé à la famille, il la situait dans le village de Cabanaconde.

Pour le moment, les forces de police locales ne peuvent pas avoir accès à tous ces éléments, car ce téléphone portable appartient à un fournisseur belge. Ainsi, les policiers doivent obtenir l’aide des autorités belges pour l’analyser.

Trois enquêteurs belges participent aux recherches

Les autorités péruviennes ont dépêché de nombreuses personnes pour enquêter sur la disparition de Natacha de Crombrugghe. Environ 80 policiers et sauveteurs effectuent des recherches aux alentours de Cabanaconde et de l’itinéraire qu’elle devait prendre. Ils auraient déjà fouillé 80% de la région, selon les médias locaux.

Cinq locaux spécialisés dans la collecte de cochenilles, et donc connaissant parfaitement les endroits les plus inaccessibles du canyon, ont rejoint l’équipe de recherche.

Pour renforcer cette équipe, trois enquêteurs belges se sont rendus au Pérou dimanche 20 février 2022. Il s’agit d’une personne de la cellule des personnes disparues de la police belge ainsi que de deux enquêteurs de la police fédérale.

La piste criminelle n’est pas écartée

Dans cette affaire de disparition, toutes les pistes sont encore envisagées. Les sentiers du canyon qu’elle devait emprunter sont particulièrement connus pour leur difficulté. Il se pourrait donc que la jeune femme se soit perdue ou ait fait une mauvaise chute.

Si l’espoir de retrouver Natacha de Crombrugghe est toujours présent, les autorités belges ne veulent pas écarter la piste criminelle. Pour certains médias, comme Nieuwsblad, c’est ce qui explique que la Belgique a envoyé sur place des enquêteurs et non des secouristes.