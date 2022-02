L'arnaqueur de Tinder : cet influenceur et sosie de Simon Leviev créé la sensation sur Tiktok

Depuis sa mise en ligne sur Netflix, le documentaire «L’arnaqueur de Tinder» est un grand succès. Il a permis de faire connaître au monde entier Simon Leviev.

Désormais, de nombreuses personnes savent à quoi ressemble cet homme qui aurait arnaqué de nombreuses femmes en les rencontrant sur Tinder. Un gain de notoriété soudain qui n’arrange pas tout le monde.

Sur TikTok, un Français suivi par des centaines de milliers de personnes subit de plein fouet les retombés du documentaire, réalisé par Felicity Morris. Johan Ftc reçoit de nombreux messages lui faisant part de son étrange ressemblance avec Simon Leviev.

Simon Leliev bouge de là s’il te plaît, j’arrive plus à matcher sur Tinder ou sinon on me demande où est mon jet privé #TheTinderSwindler @NetflixFR pic.twitter.com/CBZS1rorGY — Johan Ftc (@Johanftc) February 21, 2022

De sa barbe à ses lunettes, en passant par la forme de son visage, l’influenceur français pourrait être confondu avec l’arnaqueur de Tinder dans la rue.

De nombreux messages reçus

Face à la déferlante de commentaires, plus ou moins bienveillants, l’influenceur a décidé de publier une vidéo, qui a fait le buzz. «Apparemment, je ressemble à l’arnaqueur de Tinder. Vous me dites ça sur toutes mes vidéos, même si normalement, je ne mets pas mes lunettes», explique-t-il dedans.

Seulement, cette ressemblance, bien qu’elle puisse être amusante de prime abord, ne l’avantage pas sur les sites de rencontres. «Mais là où ça va trop loin, c’est que même sur Tinder, on me dit ça (qu’il ressemble à Simon Leviev, NDLR). Donc certains ressemblent à des acteurs d’Elite, c’est trop cool, et moi je ressemble à l’arnaqueur de Tinder…»