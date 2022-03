Présidentielle 2022 : Toujours en tête, Emmanuel Macron continue de progresser

Toujours en tête des sondages, Emmanuel Macron poursuit son ascension. Le président affiche désormais 29% d'intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, selon le baromètre OpinionWay pour CNEWS dévoilé ce 7 mars.

C'est deux points de plus que lors de la publication du dernier baromètre le 2 mars. Entre temps, Emmanuel Macron s'est déclaré officiellement candidat. On peut aussi supposer qu'il a bénéficié du retrait de Christiane Taubira, qui a mis fin à sa campagne faute de parrainages. Elle était jusqu'ici créditée à 2% d'intentions de vote.

En deuxième position, on retrouve la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen, avec 18% d'intentions de vote pour le scrutin prévu le 10 avril. Derrière elle, Valérie Pécresse (Les Républicains) stagne à 14% et Eric Zemmour (Reconquête) à 12%. Ce dernier vient d'ailleurs d'obtenir le ralliement de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen.

Les candidats de gauche se disputent les places suivantes. Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) semble être le mieux placé, mais il perd un point par rapport au dernier baromètre et atteint les 10%. Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts) et Anne Hidalgo (Parti Socialiste) restent campés sur leurs 6% et 3%. En revanche, Fabien Roussel (Parti Communiste) gagne un point et obtient 4% d'intentions de vote, soit un point de plus qu'Anne Hidalgo.

Emmanuel Macron gagnant au second tour

Aucun candidat ne parvient à déboulonner Emmanuel Macron de sa première place. Au second tour, le président est donné gagnant face à Marine Le Pen avec 59% des voix. Dans cette configuration, 24% des Français n'expriment pas d'intentions de vote.

Emmanuel Macron est également donné gagnant face à Eric Zemmour, avec 67% des voix. Enfin, il surclasse Valérie Pécresse avec 60% des voix.

Enquête réalisée les 5 et 6 mars 2022 sur un échantillon représentatif de la population française de 1.091 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.