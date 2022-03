Droits des femmes : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ?

Ce mardi 8 mars marque la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. L’occasion pour CNEWS de revenir sur les différentes propositions des candidats à l’élection présidentielle sur ce sujet.

Selon un sondage de l’institut Kantar pour la Fondation des Femmes, publié dans le JDD, 79% des Français estiment que les engagements des candidats à la présidentielles sur la question des droits des femmes sont importants voire prioritaires pour choisir pour qui voter en avril. 55% des sondés estiment d’ailleurs que la place accordée à la question des droits des femmes est insuffisante dans cette campagne présidentielle.

Emmanuel Macron

Le président sortant, désormais officiellement candidat à sa réélection, avait fait de l’égalité entre les hommes et les femmes la «grande cause nationale» de son quinquennat. Si Emmanuel Macron a appelé les Français à lui faire confiance pour un second mandat, force est de constater que son bilan en la matière est bien loin des ambitions annoncées lors de la campagne de 2017, selon plusieurs associations qui se sont penchées sur la question. «Le verdict est sans appel : le bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron est largement insuffisant», selon un rapport des ONG Oxfam, Equipop et Care France. Elles indiquent par exemple que le budget dédié à l’égalité homme-femme représente 0,25% du budget de l’Etat en 2022, et que les mesures misent en place pour lutter contre les violences conjugales sont encore très en dessous des attentes. Les associations ont toutefois jugé «encourageantes» les mesures favorisant les droits sexuels et reproductifs des femmes, avec notamment l’allongement du délai de l’IVG et l’ouverture de la PMA aux femmes seules.

Ce lundi 7 mars, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a indiqué que l’index égalité professionnelle, mis en place en 2018 dans les entreprises, censé montrer les écarts de salaires entre les hommes et les femmes, mais aussi les différences d’accès aux promotions et augmentations, est bien «installé dans le paysage». «C’est maintenant le moment de travailler à l’améliorer. Cela devrait être un des chantiers du prochain quinquennat», a-t-elle estimé.

Pour l’heure, Emmanuel Macron n’a cependant pas encore publié son programme politique pour les cinq prochaines années.

Marine Le Pen

La lutte contre les violences faites aux femmes ou l’égalité entre les femmes et les hommes ne fait pas partie des thèmes privilégiés de Marine Le Pen. Cependant, la candidate du Rassemblement national a émis plusieurs propositions sur ces problématiques, notamment dans le volet «sécurité» de son programme.

«La liberté des femmes, de s’habiller comme elles le souhaitent, de prendre les transports en commun, de se déplacer dans l’espace public est trop souvent entravée par une forme de violence insidieuse, insupportable, qui devient endémique et que constitue le harcèlement de rue à connotation sexuelle», constate la candidate, qui propose que toutes les personnes condamnées pour des faits «d’outrages sexistes» (ou harcèlement de rue) soient inscrites dans le fichier des criminels et des délinquants sexuels.

Marine Le Pen propose également de «doubler l'allocation de soutien aux familles monoparentales», dont on sait qu’elles sont en grande majorité des familles de femmes seules avec leurs enfants, de 116 euros à 230 euros par mois.

Valérie Pécresse

La candidate Les Républicains à l’élection présidentielle a fait de son statut de femme un argument de campagne pour accéder à l’Elysée. Elle multiplie donc les propositions sur ces sujets.

Lors d’un déplacement dans le Val d’Oise ce lundi, Valérie Pécresse a prôné des «plans de rattrapage» en entreprise pour atteindre l'égalité salariale femmes-hommes. Elle a notamment promis d'organiser «une conférence des salaires avec l'ensemble des entreprises pour vérifier que l'égalité salariale femmes-hommes est une réalité».

La candidate, persuadée qu'avoir une femme présidente de la République «permettra d'avoir une attention plus particulière à la situation des femmes», s’attaquera évidemment, si elle est élue, à la question des violences faites aux femmes. Elle propose ainsi de créer une «justice spécialisée» sur la question. Elle souhaite imposer la possibilité pour les femmes qui viennent porter plainte pour des faits de violences conjugales d’avoir «des ordonnances de protection en moins de six jours».

Valérie Pécresse souhaite également que la question des violences faites aux femmes soit abordée à l’école, à travers des campagnes «tu m’aimes, tu me respectes», et populariser le «violentomètre», outils mis au point par des associations pour sensibiliser les hommes et les femmes à ce qui relève de l’amour et ce qui relève de la violence et du harcèlement.

Éric Zemmour

La question des femmes a été le talon d’Achille du début de la campagne d’Eric Zemmour, maintes fois épinglé pour ses propos misogynes ou rétrogrades. L’ancien polémiste d’extrême droite estime cependant que sa candidature «est celle qui défend le mieux les femmes».

Dans son programme, le chef de file du parti Reconquête se concentre sur trois points. En premier lieu, la lutte contre les violences sexuelles et conjugales. Il souhaite d’abord automatiser le port du bracelet anti-rapprochement pour les personnes condamnées pour violences conjugales, et parallèlement, augmenter le nombre de places pour les victimes dans les centres d’hébergement. Il souhaite également expulser tous les criminels et délinquants sexuels étrangers ou binationaux. Pour rappel, l'ancien polémiste a lui-même été accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes l'année dernière, mais nie fermement les faits qui lui sont reprochés.

Eric Zemmour souhaite également augmenter le pouvoir d’achat des Françaises. Pour cela, il propose d’augmenter les pensions de réversion pour les veuves. Concernant la vie professionnelle, il souhaite donner la priorité aux mères célibataires pour l’obtention de logements sociaux et de places en crèches, et augmenter le nombre de ces places pour que les femmes puissent plus facilement jongler entre vie de famille et travail.

Dans une interview pour le magazine Elle, Eric Zemmour estime par ailleurs que «à travail, métier, compétences et temps de travail égaux, il doit y avoir un salaire égal» entre les hommes et les femmes, mais ne précise pas comment il compte y parvenir. Or selon les données de l’Insee, à temps de travail et métier équivalent, les femmes touchent en moyenne 5,3% de moins que les hommes. De manière plus globale, en prenant en compte les métiers et les temps de travail différents entre les hommes et les femmes, ces dernières touchent en moyenne 28,5% de moins que leurs camarades masculins, car exercent des professions moins rémunératrices et qu’une femme sur trois travaille à temps partiel.

Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de la France insoumise a formulé beaucoup de propositions sur le sujet. Il souhaite, dans un premier temps, imposer la parité dans toutes les institutions politiques, administratives, syndicales, etc. Concernant le secteur privé, Jean-Luc Mélenchon souhaite augmenter les sanctions financières et pénales contre les entreprises qui ne respectent pas l’égalité (salariale, entre autres) entre hommes et femmes. Pour veiller au respect de la règle, il compte mettre en place une «commission de contrôle sur l’égalité entre les femmes et les hommes» au sein des entreprises.

Dans un volet plus sociétal, l’Insoumis propose d’allonger la durée des congés parentaux, et de les rendre identiques pour les deux parents. Il proposait également d’allonger le délai de l’IVG à 14 semaines, une mesure qui a récemment été adoptée par le Parlement. Il souhaite aussi, sur ce thème, supprimer la double clause de conscience des médecins. Jean-Luc Mélenchon propose également de rembourser intégralement le traitement hormonal de la ménopause.

Concernant la sécurité des femmes, Jean-Luc Mélenchon souhaite «mettre en œuvre un plan de lutte contre le harcèlement sexiste et les agressions sexuelles dans les transports collectifs» et déployer un milliard d'euros supplémentaires dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment pour la création de places d’hébergement pour les victimes.

Yannick Jadot

Le candidat écologiste souhaite créer un ministère dédié à la défense des droits des femmes pour mettre en œuvre toutes ses propositions. Il souhaite lui aussi instaurer la parité dans les institutions politiques, notamment à l’Assemblée nationale.

Yannick Jadot souhaite œuvrer pour l’égalité salariale, en obligeant les entreprises à prouver qu’à poste et compétences égales, les salaires sont les mêmes pour les hommes et les femmes. L’inspection du travail sera chargée des contrôles, et les entreprises qui ne respecteraient pas cet engagement seraient soumises à une amende de 330 euros par jour «du constat de l’infraction jusqu’à ce que les obligations en matière d’égalité soient remplies.»

Le candidat propose également d’investir un milliard d’euros dans un plan de lutte contre les violences faites aux femmes, qui comprendra «un grand plan de formation au repérage des violences sexistes et sexuelles de l’ensemble des professionnels susceptibles d’être en contact avec des femmes victimes de violences», le triplement des places d’hébergement pour les victimes, des financements pour les associations et les numéros d’écoute.

L’écologiste souhaite également que pères et mères bénéficient d’un congé parental identique de 16 semaines dont 8 obligatoires, et souhaite inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution. Yannick Jadot souhaite également renforcer les cours d’éducation sexuelle à l’école, et notamment sur les questions du consentement, de la lutte contre les discrimination sexistes et LGBTQI+, le féminisme, etc.

Fabien Roussel

Le candidat du Parti communiste assure que l’égalité salariale entre hommes et femmes dans la fonction publique sera effective dans les six premiers mois de son mandat s’il est élu. Il entend créer un ministère des droits des femmes qui disposera d’un budget d’un milliard d’euros.

Fabien Roussel souhaite également instaurer la gratuité des protections hygiéniques pour les femmes, qu’il considère comme un «produit de première nécessité», et fera installer des distributeurs gratuits dans tous les établissements publics.

Le droit à l’avortement sera également inscrit dans la Constitution, et le candidat souhaite lancer un vaste plan de «formation médico-sociale des professionnels de santé sur les maladies et symptômes spécifiques des femmes», pour lutter «contre la médecine centrée sur les hommes».

S’il est élu, les lieux d’accueil pour les victimes de violences conjugales et sexuelles seront multipliés, et les victimes pourront bénéficier de soins gratuits en psycho-traumatologie pris en charge par la sécurité sociale. Fabien Roussel souhaite également favoriser l’éducation non-genrée de la crèche jusqu’à l’enseignement supérieur pour lutter contre les stéréotypes de genres, et sensibiliser les enfants au sexisme, comme aux discriminations racistes ou homophobes.

Anne Hidalgo

«L’égalité entre hommes et femmes ne doit plus seulement être inscrite dans la loi, elle doit devenir une réalité à la fin de mon quinquennat», affirme la candidate socialiste dans son programme. Pour se faire, elle souhaite rendre publique la liste des entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale et leur imposer des sanctions plus sévères. Il reviendra aux entreprises de prouver qu’elles ne sont pas coupables de discrimination sur les salaires.

La candidate souhaite également allonger le congé paternité à 16 semaines dont 6 obligatoires, pour assurer l'«égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.»

Anne Hidalgo souhaite faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité, et veut y dédier un milliard d’euros. Son plan s’articulera surtout autour de «la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats», sur «l’éloignement des conjoints violents» et sur la prise en charge des victimes, et leur accompagnement social et psychologique.

Jean Lassalle

Le candidat du mouvement Résistons ne fait aucune mention de la lutte pour l’égalité homme-femme et contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales faites aux femmes dans son programme. Jean Lassalle a par ailleurs été accusés d’agressions sexuelles par d’anciennes collaboratrices sur les réseaux sociaux, lors du mouvement #Balancetonporc, en 2017. Des faits qu’il a toujours fermement niés.

Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan souhaite mener une politique «de tolérance zéro» concernant les violences faites aux femmes. Il propose donc de créer des tribunaux spécifiques pour traiter les affaires de violences conjugales, et accélérer les procédures judiciaires. Il préconise également la généralisation des bracelets anti-rapprochement pour les conjoints ou ex-conjoints violents, et la mise en place des peines plancher pour les auteurs de violences faites aux femmes.

Le candidat Debout la France souhaite également renforcer la formation des policiers, gendarmes et magistrats en contact avec des victimes de violences conjugales, sexistes ou sexuelles. Il propose également la création d’un centre d’hébergement d’urgence par intercommunalité pour accueillir les femmes victimes.

Concernant l’éducation, Nicolas Dupont-Aignan souhaite allouer plus de moyens au Planning familial pour les campagnes d’information sur la contraception, notamment à destination des lycéens.

Philippe Poutou

Candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste, Philippe Poutou, qui a obtenu ses 500 parrainages sur le fil, souhaite allonger le délai légal de l’IVG à 24 semaines (contre 14 aujourd’hui). Il propose de lutter pour l’égalité des salaires (sans toutefois expliquer comment il compte s’y prendre), instaurer une éducation «antisexiste», à la sexualité et au consentement à l’école.

Il propose, comme de nombreux candidats, d’augmenter le nombre de places d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences, mais également accorder «l’asile à toutes les victimes étrangères de violences patriarcales».

Nathalie Arthaud

«Nous sommes convaincus que l’inégalité sociale entre hommes et femmes n’est pas naturelle ou pas innée, mais qu’elle est le produit de l’histoire des sociétés humaines, et est liée en particulier à l’apparition de la propriété privée. Par conséquent, l’oppression de la femme prendra fin un jour, mais elle ne pourra être totale qu’avec la disparition de l’exploitation capitaliste, c’est-à-dire l’avènement du socialisme», explique la candidate de Lutte Ouvrière sur son site.

Nathalie Arthaud n’a donc formulé aucune proposition précise pour lutter contre les inégalités ou pour la lutte contre les violences faites aux femmes, et se concentre sur son programme anticapitaliste et de défense des droits des travailleurs. Son parti a toutefois historiquement défendu le droit à la contraception et à la légalisation de l’IVG.