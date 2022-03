Voici les 20 villes en France où il pleut le plus

Une étude a désigné les 20 villes où il pleut le plus en France. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas dans les cités bretonnes que la pluie tombe le plus…

Et non, c’est à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques ! L'océan amène en effet beaucoup d'humidité, mais contrairement à la Bretagne, les nuages buttent sur la chaîne des Pyrénées et déversent leur eau sur le Pays basque. Pour les pluies bretonnes, elles s'apparentent davantage à un crachin qu'à des pluies diluviennes comme ce peut-être le cas à Montpellier lors des épisodes cévenoles par exemple.

Mais au total, l'impression qui reste est plutôt celle du nombre de journées pluvieuses. Cette donnée est mesurée lorsque les précipitations dépassent 1 millimètre par jour de pluie et, sur ce critère, la Bretagne conserve les clichés : 159 jours de pluie à Brest qui arrive en deuxième position contre 53 jours à Marseille, selon les données de Météo France.

Le classement des villes les plus pluvieuses. © Céline Deluzarche, Futura. Source : Current Results, d’après Météo France. Moyenne annuelle 1981-2010.

Les vents du sud responsables des précipitations

La troisième ville la plus pluvieuse est Besançon, dans le Doubs. Les différences de pluviométrie peuvent s'expliquer par les vents : lorsqu'il rencontre un relief, le vent en provenance du Sud provoque de fortes précipitations sur le versant exposé, alors que l'autre versant bénéficie d'un temps chaud et sec. Cela explique notamment pourquoi Clermont-Ferrand, au nord du Massif central, ou Colmar, à l'est du Massif vosgien, font partie des villes les moins pluvieuses de France.

A noter que cette étude n’a pas pris en compte la situation dans les départements d’outre-mer.