Bobigny : Ce que l'on sait de la mort de Jérémy Cohen, percuté par un tramway

Le 16 février dernier, aux alentours de 20h, un jeune homme mourrait à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, écrasé par un tramway. La victime, Jérémy Cohen, tentait vraisemblablement d'échapper à plusieurs individus, apprend-on ce lundi 4 avril.

Voici ce que l'on sait des derniers développements de l'affaire.

Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux

Des images présentées comme étant la vidéo de cette agression ont été relayées sur les réseaux sociaux. Elles montrent un attroupement de nombreux individus dans la rue. On y voit ensuite un homme se faire violemment frapper. La victime parvient à se relever pour prendre la fuite, mais est alors percutée puis écrasée par un tramway. Victime d'un arrêt cardio-respiratoire et d'un traumatisme crânien, elle est décédée peu après minuit à l'hôpital.

De sources concordantes, il s'agit bien de Jérémy Cohen. La vidéo des faits a été tournée par un riverain depuis un immeuble voisin surplombant la scène.

Si ce drame a d’abord été présenté comme un réel accident, la piste antisémite a depuis été avancée en raison de la confession de la victime. Ce lundi, rien ne permettait toutefois de valider cette thèse. D'après une information de CNEWS, le jeune homme ne portait pas sa kippa au moment où il a été pris à partie.

Une information judiciaire ouverte

Si, dans un communiqué publié ce lundi, le procureur de Bobigny confirme le passage à tabac peu avant le drame, il n'évoque pas non plus un possible mobile antisémite.

Eric Mathais indique «qu'après une enquête ouverte dans un premier temps pour homicide involontaire, les éléments recueillis permettaient de comprendre que, quelques instants avant l’accident, la victime avait subi des violences».

«L’hypothèse que la victime ait traversé les voies du tramway pour échapper à ses agresseurs était naturellement prise en compte», poursuit le communiqué.

Une information judiciaire a donc été ouverte, pour «violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner».

«L'enquête se poursuit désormais sous l'autorité d'un juge d'instruction et sur commission rogatoire confiée au service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis», conclut le communiqué.

Des réactions en cascade

La mort de Jérémy Cohen a donné lieu à de nombreuses réactions, qu'elles soient politiques, de la part d'associations ou de simples anonymes.

Le candidat à la présidentielle Eric Zemmour a par exemple dénoncé ce lundi dans un tweet «le silence des médias autour de l'affaire», tandis que son adversaire écologiste Yannick Jadot a réclamé que «toute la lumière [soit] faite sur les circonstances de la mort de Jérémy Cohen».

La Licra a de son côté aussi indiqué avoir pris «connaissance ce jour des circonstances abominables de (sa) mort» et a dit s’être rapprochée du procureur de la République.