Présidentielle : 17% des votants se sont décidés aujourd'hui

L'un des enjeux du premier tour de l'élection présidentielle pour les candidats était de convaincre les indécis. De fait, de nombreux électeurs ont fait leur choix au dernier moment.

Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, 17% des Français ayant voté ont en effet fait leur choix entre les différents candidats «aujourd'hui même». Une décision tardive qui concerne principalement les électeurs de Yannick Jadot (20%), de Jean-Luc Mélenchon (19%) et de Valérie Pécresse (19%).

A l'opposé, seuls 9% des personnes ayant voté Emmanuel Macron ont fait leur choix ce dimanche 10 avril.

Parmi ceux qui ont pris leur décision un peu plus en amont, 22% l'ont fait «il y a quelques jours», 11% «il y a deux ou trois semaines» et 20% «il y a plus d'un mois».

Enfin, près d'un tiers (30%) des votants ont assuré qu'ils ont «toujours su pour qui [ils voteraient]».

Cette indécision peut en partie s'expliquer par le besoin, ou pas, de voter «utile». En effet, selon ce même sondage OpinionWay, 1 Français sur 3 a voté «utile», c'est à dire pour un candidat qui n'était pas forcément son «préféré».

Sondage effectué auprès d'un échantillon de 5.247 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.