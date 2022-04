Présidentielle 2022 : quel gouvernement pour le deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron ?

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il remettrait la démission de son gouvernement en cas de réélection d'Emmanuel Macron ce 24 avril. L'occasion pour le président de tourner la page du premier quinquennat et de renouveler son équipe.

Un gouvernement d'ouverture

En 2017, Emmanuel Macron avait dynamité les clivages en choisissant un Premier ministre de droite (Edouard Philippe) et plusieurs ministres venus de la gauche ou de l'écologie (Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian, Nicolas Hulot...)

Une recomposition politique qui devrait se poursuivre en 2022. Emmanuel Macron pourrait alors piocher parmi ses nouveaux soutiens : le mouvement Horizons d'Edouard Philippe, les socialistes LREM-compatibles de François Rebsamen, les ex-LR Renaud Muselier et Eric Woerth, sans compter tous les élus de droite qui répondront à l'appel de Nicolas Sarkozy à rallier le chef de l'Etat.

Toutefois, Emmanuel Macron ne souhaiterait pas voir des figures de l'ancien monde rejoindre son gouvernement. Selon France Inter, le président voudrait «faire émerger une nouvelle génération». Les jeunes députés LREM Hervé Berville (32 ans), Sacha Houlié (33 ans), Aurore Bergé (35 ans), Jean-Noël Barrot (38 ans) pourraient ainsi faire leur entrée au gouvernement. Le maire divers-gauche de Dunkerque Patrick Vergriete et l'eurodéputé Pascal Canfin (ex-EELV) auraient également leur chance. De quoi donner des gages à l'électorat de gauche.

Une femme à Matignon ?

En 2017, Emmanuel Macron avait exprimé son souhait de nommer une femme Première ministre... avant de choisir Edouard Philippe. Tiendra-t-il sa promesse en 2022 ?

La ministre du Travail Elisabeth Borne a un temps été pressentie pour le poste. Appréciée par le chef de l'Etat, elle a notamment mené la réforme de la SNCF et de l'assurance-chômage. Christine Lagarde, l'expérimentée directrice de la BCE, aurait également les faveurs d'Emmanuel Macron. Selon Les Echos, son nom lui aurait été soufflé à l'oreille par Nicolas Sarkozy.

Mais selon les informations de France Inter, les deux femmes «ne seront sans doute pas appelées». Le président pourrait être tenté de choisir un profil au poids politique plus conséquent pour diriger la majorité et mener la bataille des législatives. Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et proche d'Emmanuel Macron depuis la création de La République en Marche, figure parmi les favoris.

des promotions attendues

Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur), Bruno Le Maire (Economie), Olivier Dussopt (Comptes publics) et Agnès Pannier-Runacher (Industrie) devraient rester au gouvernement, selon les informations du JDD.

Fidèles du président, Gabriel Attal (porte-parole) et Clément Beaune (Affaires européennes) pourraient se voir offrir une promotion pour services rendus. Ce dernier figure parmi les

Quant à Olivier Véran (Santé) et Barbara Pompili (Ecologie), ils souhaiteraient rester au gouvernement, mais dans un autre rôle.

des départs quasi actés

La ministre de la mer Annick Girardin et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian devraient logiquement laisser leur porte-feuille après plusieurs années passées au gouvernement, aussi bien sous François Hollande que sous Emmanuel Macron. Florence Parly, ministre des Armées depuis le début du quinquennat, pourrait aussi quitter son poste.

Mal aimé du milieu enseignant et éprouvé par la crise sanitaire, Jean-Michel Blanquer devrait quitter le ministère de l'Education après cinq ans passés rue de Grenelle. Sa collègue Frédérique Vidal, chargée de l'Enseignement supérieur, devrait aussi faire ses cartons.

Enfin Eric Dupont-Moretti, fragilisé par les affaires et contesté par les magistrats, va sans doute quitter son ministère de la Justice. Idem pour la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.