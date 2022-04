Sondage : Le pouvoir d'achat est l'enjeu qui a le plus compté pour les Français avant de voter au second tour

Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58% des voix ce 24 avril, contre 42% pour Marine Le Pen. Si de nombreux thèmes ont été abordés pendant la campagne, c'est le pouvoir d'achat qui a le plus intéressé les électeurs, selon un sondage OpinionWay pour CNEWS.

58% l'ont cité parmi les enjeux qui ont le plus compté pour eux au moment de voter au second tour. Dans le détail : 71% des électeurs de Marine Le Pen s'y sont montrés sensibles, et 47% de ceux d'Emmanuel Macron.

Les Français ont également mentionné la protection sociale (43% d'entre eux), la sécurité (34%) et l'immigration (32%) comme des éléments déterminants dans leur choix de vote.

Des priorités différentes

Si le pouvoir d'achat semble faire l'unanimité auprès des Français, le reste des priorités est très différent en fonction des deux candidats. Les électeurs d'Emmanuel Macron citent le pouvoir d'achat (à 47%), la protection sociale (39%) et la guerre en Ukraine (37%) pour justifier leur décision.

Ceux de Marine Le Pen s'intéressent davantage au pouvoir d'achat (71% d'entre eux), à l'immigration (61%) et à la sécurité (50%).

En ce qui concerne le pouvoir d'achat, le président réélu propose une hausse des prestations sociales. Il prévoit par exemple de tripler la prime Macron et de baisser les charges pour les indépendants. Il a aussi évoqué la suppression de la redevance audiovisuelle, fixée à 138 euros par an en France métropolitaine et 88 euros en Outre-mer.