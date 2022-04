Pour qui ont voté les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour, et les autres candidats éliminés au premier tour ?

Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58% des suffrages exprimés, contre 42% pour Marine Le Pen. Mais a-t-il profité d'un report des voix ?

Les électeurs des candidats éliminés au premier tour se sont en majorité tournés vers Emmanuel Macron, selon un sondage OpinionWay pour CNEWS réalisé ce 24 avril.

L'électorat de Jean-Luc Mélenchon est le plus divisé. Les 22% récoltés par le candidat de la France Insoumise au premier tour se sont répartis entre Emmanuel Macron (54%) et Marine Le Pen (24%), avec 22% d'abstention, votes blancs et nuls. «Le troisième tour commence ce soir, a réagi Jean-Luc Mélenchon, faisant allusion aux législatives du 12 et 19 juin. Un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité de députés de la nouvelle union populaire.»

Le choix a été aussi difficile pour les électeurs de Valérie Pécresse (Les Républicains), éliminée après avoir récolté 4,78% des voix au premier tour. Ils ont voté à 63% pour Emmanuel Macron, et 24% pour Marine Le Pen. 13% se sont abstenus ou ont voté blanc.

Enfin, 81% des électeurs de Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts) ont voté pour Emmanuel Macron. 83% des électeurs d'Eric Zemmour se sont reportés vers Marine Le Pen. «J'appelle à l'union nationale en vue des législatives», a déclaré ce dimanche soir Eric Zemmour.

En ce qui concerne les abstentionnistes du premier tour, un sur trois (35%) ne s'est pas non plus rendu aux urnes ce 24 avril. 37% d'entre eux ont accordé leur voix à Emmanuel Macron.

Selon les dernières estimations OpinionWay pour CNEWS, l'abstention pour ce second tour s'élève à 30.3%. 6,3% des votes sont blancs ou nuls.