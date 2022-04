Présidentielle 2022 : le fils d'Anne Hidalgo révèle ne pas avoir voté pour sa mère

Arthur Germain, fils de la maire socialiste de Paris et ex-candidate à l’élection présidentielle, n’a pas voté pour sa mère au premier tour et s’est abstenu au second.

Le 10 avril 2022, jour du premier tour de l’élection présidentielle, Anne Hidalgo n’a obtenu que 1,8% des voix. La maire socialiste de Paris a récolté 616.478 voix mais n’a pas pu compter sur son propre fils qui a préféré mettre un bulletin au nom de «Jean-Luc Mélenchon» dans l’urne.

«Je n’ai pas voté pour ma mère. J’ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, pas par grosse conviction en réalité. Ce n’était pas parce que je trouvais que ce qu’il disait était génial. Mais son idée de faire une VIe République, ça pouvait être un moyen pour que les gens se posent des questions sur la globalité», a expliqué le nageur ce mardi dans «Apolline Matin» sur RMC.

Après la défaite de l’Insoumis, et vraisemblablement déçu du premier mandat d’Emmanuel Macron, Arthur Germain s’est abstenu lors du second tour.

«Je ne voterai pas au second tour de l’élection présidentielle. Les politiques sont réformistes. Je suis pour une transformation radicale et en profondeur de la société. On ne résoudra pas les problèmes de fond en mettant un papier dans une urne tous les cinq ans», a-t-il écrit sur Twitter la veille du second tour de la présidentielle.

«On se trompe en pensant que les crises actuelles sont le résultat de l’incompétence de certains dirigeants. Ces crises démontrent la décadence du système. Un autre modèle est possible et nous n’avons pas besoin de l’autorisation de ceux qui nous « dirigent » pour le créer», a-t-il ajouté.

«Un mode de vie plus lent»

Ce nageur de 20 ans souhaite créer un autre nouveau modèle sociétal «incompatible avec la politique telle qu’elle existe aujourd’hui».

Ce modèle doit être, selon lui, «plus lent et plus connecté à la nature».

«Il faut qu’on vive plus simplement, qu’on ralentisse, qu’on ait plus de temps. Il faut qu’on ait le temps de réfléchir, de penser, de se demander pourquoi on vit. On n’a plus le temps de faire tout ça. L’industrie de l’attention des gens, c’est la plus riche du monde», a-t-il affirmé.

«Pour changer le système, il faut rentrer dedans et essayer d’amener les gens à se poser des questions. Mon idée, c’est plutôt de les faire réfléchir. Mon message, c’est un appel. J’ai envie de dire aux gens qui ne se reconnaissent plus dans ce système, qui sont malheureux dans ce système, venez et on essaye de recréer quelque chose d’autre. Il y a plein de moyens de le faire», a-t-il dit dans «Apolline Matin».