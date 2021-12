Paris : nouvelle plainte contre la Tour Triangle, alors que les travaux ont démarré

Plusieurs détracteurs du projet de la Tour Triangle, à Paris, ont saisi le Parquet national financier (PNF) cette semaine, alors que les travaux de construction de cette immense tour de 180 mètres de haut ont démarré. De quoi faire arrêter l'avancée du chantier ?

Opposées depuis toujours à ce projet immobilier, les associations France Nature Environnement (FNE), SOS Paris ou encore ADHAPE, accompagnées par la conseillère de Paris LFI Danielle Simonnet ont saisi la justice à l’encontre de la mairie de Paris et de la SCI Tour Triangle pour «délit d’octroi d’avantage injustifié», selon une information du Parisien.

Soupçon de délit de favoritisme

«Nos avocats se sont appuyés sur le fondement de l’article 432-14 du Code Pénal. En clair, nous soupçonnons un délit de favoritisme», a expliqué au quotidien la présidente de FNE Paris, Christine Nedelec. Qualifiée d'«obsolète» par les associations, la Tour Triangle ne sera jamais, selon elles, «une construction écologique». Et d'ajouter que celle-ci «en verre et acier» présente «des risques de réfléchissement et d’aggravation des effets d'îlot de chaleur».

C'est la deuxième fois qu'une plainte est déposée contre la Tour Triangle au Parquet national financier. L'été dernier déjà, l'institution judiciaire avait en effet décidé d’ouvrir une enquête, après l'action de l'association Anticor, qui a déposé une plainte contre X pour favoritisme dans l’attribution du marché public d’exploitation du parc des expositions de la porte de Versailles et de la future Tour Triangle.

En attendant, des «travaux préparatoires de déblaiement et de sondage» ont été lancés mi-décembre sur le site qui accueillera ce très controversé projet immobilier, même si le chantier en tant que tel de la Tour Triangle ne devrait commencer que «courant janvier», a indiqué le groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW) à l'AFP.

«Les travaux de la Tour Triangle commencent : un mastodonte énergivore de 15.000 tonnes de béton, imposé par Anne Hidalgo, qui ne répond à aucun besoin», avait alors regretté sur Twitter Philippe Goujon, le maire LR du 15e arrondissement.

Pour rappel, ce projet estimé à quelque 700 millions d'euros prévoit la construction d'une tour de 180 mètres de haut et 42 étages qui sera érigée dans l'enceinte du Parc des expositions de la porte de Versailles. Elle hébergera notamment un hôtel quatre étoiles, plus de 2.000 mètres carrés d'espace de travail partagé, un centre de santé et un espace culturel.