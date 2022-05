1er mai : à quelles manifestations faut-il s'attendre cette année ?

Comme à l'accoutumée, le 1er mai, date qui marque la Journée internationale du travail, est l'occasion pour les syndicats de manifester partout en France.

Les organisations CGT, Solidaires, FSU et Unsa ont ainsi appelé à la mobilisation, dans l'espoir de fédérer largement, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron à la tête de l'Etat.

En tout, entre 100 et 150 points de rassemblement sont prévus dans le pays, selon la secrétaire confédérale CGT Céline Verzeletti.

La manifestation parisienne partira à 14h30 de la place de la République, en direction de la place de la Nation.

« La CGT appelle toutes et tous les salariés à se saisir du 1er-Mai, journée internationale des travailleurs, afin de faire entendre à ce gouvernement que les économies ne doivent plus être faites sur le dos des plus précaires ! » pic.twitter.com/69Nl7YixFM

— La CGT (@lacgtcommunique) April 28, 2022