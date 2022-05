Législatives 2022 : Jean-Luc Mélenchon «n'a pas encore tranché» sur sa candidature

Alors que le fondateur de la France insoumise fait campagne pour devenir Premier ministre à l'issue des élections législatives, sa décision de reprendre un mandat de député n'a pas encore été prise.

En 2017, Jean-Luc Mélenchon avait été élu dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, face à Corinne Versini, candidate de la République En Marche, avec 59,8 % des voix.

A défaut d'être Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon pourrait ne pas revenir dans l'Hémicycle. Invité dans l'émission On est en direct, ce samedi 30 avril sur France 2, le candidat de l'Union populaire à l'élection présidentielle l'a avoué : il n'a «pas encore tranché» sur le fait de présenter sa candidature aux élections législatives.

«Il faut voir où je suis le plus utile»

«Il faut voir où je suis le plus utile», a indiqué le fondateur de la France insoumise face à Laurent Ruquier et Léa Salamé. «Etre candidat pour être Premier ministre, c’est une façon de dire les choses, […], les Français vont voter pour des députés avec Jean-Luc Mélenchon. Et pour ça, je suis candidat».

Serez-vous candidat aux législatives ? @JLMelenchon répond à @LeaSalame ⤵️ pic.twitter.com/RwNiu0CjHP — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) April 30, 2022

Mais l’ancien ministre de l’Enseignement professionnel admet, à demi-mot, qu’il n’a pas forcément l’envie de repartir pour un mandat de député : «Est-ce qu’il faut aller siéger dans un groupe d’opposition ? Ce n’est pas évident. C’est ni oui, ni non».

«Ce n’est pas une question qui m’obsède»

Le rythme de la campagne présidentielle semble avoir été éprouvant pour Jean-Luc Mélenchon. «Pour être honnête, je n’ai pas eu cinq minutes pour me poser. Je suis parti dormir deux jours et calculer le coup suivant». Avant de confirmer cette position : «Ce n’est pas une question qui m’obsède».

Les élections législatives auront lieu les 12 au 19 juin prochains. Actuellement, les négociations entre l’Union populaire et d’autres partis (PS, EELV, PCF, NPA) pour former une union de la gauche sont difficiles. Dans son discours du 1er-Mai, Jean-Luc Mélenchon a indiqué que «nous sommes à quelques millimètres de nous entendre tous».