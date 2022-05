Elisabeth Borne Première ministre : ce qu'il faut retenir de son discours lors de la passation de pouvoir avec Jean Castex

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre en place de Jean Castex, ce lundi 16 mai. La passation entre les deux chefs de gouvernement a eu lieu dans la soirée. Voici ce qu'il faut retenir de son discours.

«Beaucoup de Françaises et de Français ont un pincement au cœur au moment où tu t'apprêtes à quitter tes fonctions», a salué Elisabeth Borne, s'adressant à Jean Castex lors de la passation de pouvoir. «Je voudrais dire à quel point j'ai apprécié travailler à tes côtés».

«Vous êtes une personne rare, vous privilégiez toujours le collectif et vous incarnez ce qu'est un Premier ministre, quelqu'un qui sert son pays, donc merci et bravo», a-t-elle ajouté.

Un discours dédié «à toutes les petites filles»

Parmi l'un des gros dossiers dont elle sera chargée figure celui de la transition écologique. «Il faut agir plus vite et plus fort» face au «défi climatique et écologique», a souligné la nouvelle Première ministre. Ajoutant que «nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses».

La nouvelle Première ministre Elisabeth Borne a également tenu à dédier sa nomination «à toutes les petites filles», qu'elle a invitées à «aller au bout de (leurs) rêves», lors de la passation de pouvoir à Matignon avec Jean Castex.

La nouvelle cheffe du gouvernement, «très émue», a aussi expliqué avoir «une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson» entre mai 1991 et avril 1992, et a jugé que «rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société».

Concernant la formation du gouvernement, il devrait désormais intervenir dans les«jours qui viennent», a-t-on indiqué dans l'entourage du président.