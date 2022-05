Nicolas Dupont-Aignan sur les violences dans le foot : «C’est la honte générale, nous sommes la risée du monde»

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi 30 mai, Nicolas Dupont-Aignan, président de la Debout la France, est revenu sur les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions, samedi, ainsi que dimanche à Saint-Etienne, au stade Geoffroy-Guichard.

«La honte générale». Après les violences survenues samedi soir, au Stade de France, pour la finale de la Ligue des champions, et l'envahissement de terrain, dimanche à Saint-Etienne, par des supporters en colère, Nicolas Dupont-Aignan a déploré l'image de la France. «C'est insupportable, nous sommes la risée du monde», a-t-il martelé sur CNEWS.

«C'est l'impunité qui règne»

Selon le président de la Debout la France, ces incidents illustrent «un problème beaucoup plus grave, beaucoup plus profond», à savoir «l'ensauvagement de la société». C'est «cette incapacité à respecter des règles, cette incapacité à rétablir l'ordre de manière paisible, c'est extrêmement grave», a-t-il souligné.

Nicolas Dupont-Aignan a également dénoncé les accusations lancées contre les supporters, estimant que le problème n'était pas celui-là. «Oui, il y a une violence des supporters mais au Stade de France c'est pas ça au départ. C'est les supporters qui ont été détroussés, volés, par des bandes, comme en Seine-Saint-Denis, comme dans nos cités», a-t-il estimé. Et de dénoncer : «c'est l'impunité qui règne».

Samedi, de nombreux incidents ont éclaté aux abords du Stade de France, retardant de trente minutes le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions. Entre 300 à 400 délinquants ont été à l'origine de violences et ont pillé des supporters anglais et espagnols. Suite aux débordements, au moins 105 personnes ont été interpellées et 39 ont été placées en garde à vue. Face à la polémique, le ministère des Sports et des Jeux olympiques a convoqué une réunion ce lundi, afin de «cerner les dysfonctionnements».

La soirée de dimanche a également été marquée par des violences, à Saint-Etienne cette fois. Après la défaite du club, synonyme de descente en Ligue 2, des supporters ont envahi le terrain et lancé des fumigènes vers les bancs de touche. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule.