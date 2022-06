Vidéo : un employé gâche une demande en mariage, Disneyland Paris présente ses excuses

La vidéo d’une demande en mariage à Disneyland Paris (Seine-et-Marne) est devenue virale sur les réseaux sociaux. La scène a été interrompue par un employé qui a provoqué l’indignation des internautes. Le parc a présenté ses excuses.

La demande en mariage d’un jeune couple à Disneyland Paris, filmée et postée sur Reddit, a suscité une vague d’indignation aux Etats-Unis. Sur la vidéo, la scène est interrompue avant la réponse de la jeune femme par un employé du parc qui les invite à descendre immédiatement de la plate-forme où ils se trouvent.

Disneyland Paris apologizes after employee ruins wedding proposal:





“We regret how this was handled. We have apologized to the couple involved and offered to make it right.” pic.twitter.com/J4hlnieVJ3

