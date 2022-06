Paris : un tirage au sort pour gagner des places pour le Cinéma Paradiso Louvre

Qui veut tenter sa chance ? Une grande loterie s'ouvre ce mercredi 8 juin pour tous ceux qui souhaiteraient gagner des places pour participer à la troisième édition de Cinéma Paradiso Louvre, un festival en plein air qui aura lieu dans la cour carrée du célèbre musée parisien.

«Cinéma Paradisio Louvre fait son grand retour ! Après le succès des deux premières éditions dont la première avait été organisée à l’occasion des 30 ans de la Pyramide, la salle de cinéma éphémère s’installe à nouveau dans la majestueuse cour Carrée du Louvre», se félicitent les organisateurs.

Un tirage au sort pour gagner des places

Du 15 au 18 juillet, le Louvre et Mk2 y proposeront des projections gratuites de films cultes en plein air, dès 19h30, pour 4 soirées festives «placées sous le signe du cinéma, de la musique et de la convivialité». Au total, environ 2.500 places seront accessibles chaque soir.

Et pour y participer, il faudra essayer de tirer sa place au sort. A partir de midi, ce mercredi 8 juin, il faudra d'abord s’inscrire sur le site Mk2festivalparadiso.com/louvre. Là, il sera possible de demander jusqu’à quatre places (deux adultes et deux enfants).

Mais ce n'est pas la peine de se précipiter, les premiers arrivés ne seront les premiers servis, puisqu'un premier tirage au sort partagera les participants le 21 juin. Les perdants pourront alors se réinscrire au deuxième tirage au sort, qui aura lieu le 28 juin.

Une programmation en avant-première

Côté programmation, plusieurs films seront diffusés en avant-première. Le soir de l'ouverture, le vendredi 15 juillet, le documentaire de Sara Dosa consacré au couple de vulcanologues Katia et Maurice Krafft, Fire of Love, sera présenté en avant-première.

Le lendemain, le samedi 16 juillet, le dernier opus Netflix de Joe et Anthony Russo, The Gray Man, avec l'acteur canadien Ryan Gosling, sera diffusé avec pas loin d'une semaine d'avance aux privilégiés qui seront sur place.

En parallèle, il sera également possible de boire un verre et de dîner. Un karaoké aussi sera installé dans une rue italienne reconstituée au bord de la Seine Riviera, selon les informations du Parisien. Et un concert ou un DJ set sera organisé avant ou après chaque film.