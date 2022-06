Législatives : où se trouvent les 8 triangulaires du second tour ?

Dans certaines circonscriptions, les résultats du premier tour des élections législatives sont partagés. Ainsi, huit triangulaires, opposition entre trois candidats, auront lieu lors du second tour, le 19 juin prochain.

La triangulaire est une particularité des élections législatives. En effet, si aucun candidat ne dépasse 50% des voix, un second tour est organisé entre les deux premiers et celui qui a obtenu les suffrages d'au moins 12,5% des inscrits. Un scénario qui a eu lieu à huit reprises le soir du premier tour.

3e circonscription de Dordogne : Nupes-Ensemble-RN

Le candidat de la Nupes Cyril Girardeau a obtenu 23,7% des suffrages, plus que le député sortant du MoDem Jean-Pierre Cubertafon (23,3%). A noter que la candidate du Rassemblement national Florence Joubert s’est qualifiée pour le second scrutin en récoltant 22,5% des voix.

2e circonscription des Hauts-de-Seine : Nupes-Ensemble-LR

Francesca Pasquani, candidate de la Nupes, est arrivée en première position avec 27,4% des voix, devant Baï-Audrey Achidi (26,8%), représentante d’Ensemble, et la candidate des Républicains Marie-Do Aeschlimann (25%).

3e circonscription des Hauts-de-Seine : Ensemble-LR-Nupes

La candidate d’Ensemble Aurélie Taquillain a récolté 32,40% des voix dimanche soir. Elle a ainsi devancé, Philippe Juvin, ancien candidat à l’investiture de la droite à la présidentielle, qui a terminé en deuxième position avec 31,14% des suffrages. La représentante de la Nupes, Sara Tij, qui a obtenu 23,10% des voix, sera également présente au second tour le 19 juin prochain.

2e circonscription du Lot : Nupes-Ensemble-Divers gauche

La lutte s’est avérée serrée dans la deuxième circonscription du Lot entre le candidat de la Nupes Thierry Grossemy (23,7%), la candidate d’Ensemble et députée sortante Huguette Tiegna (23,7%) et le dissident socialiste Christophe Proença (23,2%), qui seront tous présents au second tour le dimanche 19 juin.

1ere circonscription du Lot-et-Garonne : Ensemble-RN-Nupes

Candidat à sa réélection Michel Lauzzana, candidat d’Ensemble, s’est qualifié pour le second tour, avec 29,6% des voix. Il sera opposé au représentant du Rassemblement national Sébastien Delbosq (27,9%) et à celle de la Nupes Maryse Combres (26,2%).

2e circonscription du Lot-et-Garonne : RN-Nupes-Ensemble

Le Rassemblement national, et sa candidate Hélène Laporte, est arrivé en tête dans la deuxième circonscription du Lot-et-Garonne avec 30,6% des voix. Le 19 juin prochain, le second tour opposera cette dernière au représentant de la Nupes Christophe Courrègelongue (26%) et au député sortant de la majorité présidentielle Alexandre Freschi (25,6%).

2e circonscription de la Nièvre : RN-Ensemble-Nupes

Dans cette circonscription, le second tour opposera le candidat du RN Julien Guibert (27,8%), à Patrice Perrot, d’Ensemble (26,8%), et Marie-Anne Guillemain, de la Nupes (24,3%).

2e circonscription du Tarn : Nupes-Ensemble-RN

La candidate de la Nupes Karen Erodi a terminé en première position avec 29,9% des voix, devant la députée sortante d’Ensemble Marie-Christine Verdier Jouclas (28,3%) et le Rassemblement national, représenté par Julien Bacou (23,7%).