Législatives 2022 : «il y a une déception, nous avions la perspective d'une autre majorité», estime Adrien Quatennens

Invité de la matinale de CNEWS, ce mardi 21 juin, le candidat NUPES élu pour un second mandat dans la 1ère circonscription du Nord, Adrien Quatennens, a indiqué regretter de ne pas avoir atteint l’objectif premier de la coalition de la gauche : obtenir une majorité à l’Assemblée nationale.

Il a dressé un bilan en demi-teinte. Au terme du second tour des élections législatives, et ce malgré l’obtention de 137 sièges, la coalition de la gauche n’aura pas atteint son principal objectif : une majorité à l’Assemblée nationale pour emmener son leader, Jean-Luc Mélenchon, à Matignon. «On participe toujours aux élections pour les gagner, et là, cela n’a pas fonctionné», a concédé Adrien Quatennens, ce mardi matin sur CNEWS, qui promet désormais de se concentrer sur son rôle de première force d’opposition.

Pas de choix entre la NUPES et le RN pour Ensemble !

Toutefois le candidat NUPES, réélu dans la 1ère circonscription du Nord, à Lille, a rappelé que la coalition de la gauche a réuni plus de 6 millions d’électeurs, contre seulement 3 millions pour le Rassemblement national, qui a pourtant gagné 55 % des duels opposant les deux formations.

Une responsabilité qui incombe aux candidats de la majorité, selon Adrien Quatennens, qui note que dans 76% de ces oppositions, les candidats «Ensemble !» battus, n’ont pas appelé à faire front contre le Rassemblement national.

Un manque de lisibilité politique que l’on retrouve depuis le début de la campagne, selon l'élu du Nord. Il évoque notamment des porte-paroles de la majorité présidentielle qui ont été «incapables de choisir» entre la Nupes et le Rassemblement national. «Il n’y a plus de pilote dans l’avion de la Macronie», a fustigé Adrien Quatennens.