Allocation de rentrée scolaire : bénéficiaires, date de versement...Tout ce qu'il faut savoir

L'allocation de rentrée scolaire est une aide financière qui est versée aux familles les plus modestes ayant des enfants à charge et scolarisés. Bénéficiaires, date de versement, montant... Voici tout ce qu'il faut savoir cette année.

Une aide sous conditions

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée pour tous les enfants scolarisés et âgés de 6 à 18 ans. Cette année pour la percevoir, ils doivent être nés entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 inclus.

De plus, les revenus de la famille ne doivent pas excéder un certain plafond pour percevoir l'allocation de rentrée scolaire. Soit 25.370 euros pour un enfant, 31.225 euros pour deux enfants, 37.080 pour trois enfants et +5.855 euros par enfant supplémentaire.

quelles démarches à effectuer ?

Pour les jeunes de 16 à 18 ans, les parents doivent déclarer que leur enfant est toujours scolarisé ou alors en apprentissage pour la rentrée 2022. Il faut aller dans la rubrique «Mon Compte» sur le site internet de la CAF.

Par ailleurs, si vous avez déjà droit à l'ARS, il n'y a aucune démarche à faire. L'allocation vous sera directement versée.

quels montants alloués ?

Cette année, le montant de l'allocation de rentrée scolaire va s'élever à 376,98 euros pour un enfant âgé de 6 à 11 ans.

Pour un enfant de 11 à 14 ans, le montant alloué est de 397,78 euros tandis que pour les enfants de 15 à 18 ans, il sera de 411,56 euros.

A quelle date l'allocation est-elle versée ?

Tous les ans, la date de versement de l'allocation de rentrée scolaire intervient vers le 20 août, soit juste avant la rentrée scolaire. L'année dernière, l'aide avait été versée le 17 août sauf pour La Réunion et Mayotte, car la rentrée y a lieu plus tôt.

Reste que cette année, face à la forte hausse attendue des prix des fournitures scolaires et qui inquiète de nombreuses familles, la principale fédération de parents d’élèves (FCPE) réclame la revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire «en lien avec l’inflation» et un versement dès juillet. Une demande qui, jusqu'ici, n'a pas été approuvée.