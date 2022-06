Assemblée nationale : qui sont les candidats au poste de président de la commission des finances ?

Ce jeudi 30 juin se tient l'élection du président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Voici les candidats à ce poste particulièrement convoité.

Trois candidats, pour trois partis différents, sont en lice pour le poste stratégique de président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, dont l'élection doit avoir lieu ce jeudi 30 juin. Ces candidats sont Eric Coquerel pour la NUPES, Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national et Véronique Louwaige pour Les Républicains.

Ensemble, le parti présidentiel, ne présentera pas de candidat, dans le respect de la tradition qui veut que la présidence de la Commission des finances revienne à un membre d’un parti d’opposition. Elle ne votera pas non plus, et suivra l'usage, datant de 2009, qui laisse l'opposition s'organiser elle-même, sans aucune intervention du parti présidentiel.

Le candidat de la NUPES est le favori dans cette élection. Etant la première force d'opposition à l'Assemblée nationale, les 154 voix que compte l'alliance de gauche se dirigeront en effet vers le député Coquerel. Le candidat RN, Jean-Philippe Tanguy, ne pourra réussir à s'imposer dans cette élection sans alliés. Véronique Louwaige, candidate de l'alliance Républicains-UDI, fait figure d'outsider.

Ce poste très convoité a donné lieu à d'âpres négociations. Le RN, qui estime être le premier groupe d'opposition à l'Assemblée (la Nupes étant une alliance de plusieurs groupe) et que le poste lui revient donc, a essayé tant bien que mal de rallier des députés issus des rangs de LR.

Marine le Pen a multiplié les appels téléphoniques aux députés Républicains agité l'épouvantail de l'extrême gauche. Si les députés Les Républicains ne veulent pas choisir «alors ils feront élire un candidat de la France insoumise et ils en assumeront la responsabilité», a lancé hier sur France Info la députée RN du Pas-de-Calais. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les LR.