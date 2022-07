Gaz et électricité : vers une fixation des tarifs en fonction des revenus ?

Le gaz plus cher pour les ménages les plus riches ? D'après le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, cette hypothèse est sur la table.

Le gouvernement réfléchit actuellement à des moyens de faire supporter aux Français l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité. Pour l'instant, les consommateurs ne sont pas touchés par cette hausse : l'Etat a déployé un «bouclier tarifaire» figeant les prix à leur niveau d'octobre 2021. Cette mesure est coûteuse, elle prendra donc fin en 2023.

A partir de cette date, l'Etat continuera d'apporter une aide financière, mais en ciblant les ménages les plus modestes. «Il faudra, à partir du 1er janvier 2023, que sur l'électricité et le gaz, on soutienne davantage ceux qui en ont besoin. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se le permettre. Cela veut dire qu'on tiendra compte du niveau de revenu des personnes», a indiqué Bruno Le Maire ce lundi 11 juillet.

Les factures pourraient donc être adaptées en fonction du niveau de revenu des consommateurs. «On ne va pas exposer les Français les plus modestes à des hausses inconsidérées du prix de l'énergie», a assuré la Première ministre Elisabeth Borne le 10 juillet. Reste à définir les modalités de ces aides.

Grâce au bouclier tarifaire, les tarifs réglementés de gaz d'Engie sont bloqués. Sans cette mesure, ils auraient été supérieurs de 54% HT (48,7% TTC) en juin 2022 par rapport à octobre 2021.

Les prix de l'énergie ont chuté pendant la crise sanitaire. Ils ont à nouveau augmenté au début de l'année 2021, à cause de l'hiver et de la réduction de la production européenne. Après le déploiement du bouclier tarifaire, la guerre en Ukraine et les incertitudes liées au gaz russe ont contribué à encore faire gonfler les tarifs.