Canicule : le président des sapeurs-pompiers de France appelle à «annuler» les feux d'artifice du 14-Juillet

Alors que la France fait face à une intense période de canicule, Grégory Allione, président des sapeurs-pompiers, appelle à être «responsable» en annulant les feux d'artifice du 14-Juillet.

Un appel fort en ce jour de fête nationale. Dans une interview accordée à franceinfo, Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, appelle à «annuler» les feux d'artifice du 14-Juillet.

«Ce qui est responsable, c'est de les annuler, de prendre en compte que nous sommes dans une période de sécheresse et de canicule où tout le monde est sollicité», explique-t-il.

Ces déclarations se font dans un contexte de fortes chaleurs en France, où sept départements du sud-ouest de la France sont actuellement en vigilance orange canicule. De surcroît, deux incendies ont ravagé près de 4.000 hectares de forêt en Gironde et le feu n'est pas encore maîtrisé.

«La population est un pyromane en puissance»

Grégory Allione est revenu sur les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelant à la vigilance des Français sur les incendies. «Il faut une vraie politique de prévention parce que la population est un pyromane en puissance». Il soutient que les départs de feu sont parfois causés par une population «peu éduquée à avoir des comportements citoyens dans des massifs qui sont très vulnérables en ce moment».

Le président des sapeurs-pompiers appelle également à «une politique plus ambitieuse en matière de protection et de sécurité civile». Et assure que «le dérèglement climatique, ce n'est pas pour 2030, c'est en ce moment même».

Selon lui, «toute une chaîne de la protection et de la sécurité est mobilisée» contre les incendies en Gironde. «Peut-être est-il inutile de les mobiliser encore plus».

Il attend qu'une annulation au niveau national «donne un exemple» aux particuliers pour éviter de procéder à des tirs de feux d'artifice dans leur propriété et risquer des accidents.

Face à ces risques, plusieurs communes ont pris l'initiative d'annuler leur spectacle pyrotechnique du 14-Juillet. C'est le cas de la ville de Nîmes (Gard), Mougins (Alpes-Maritimes) ou encore Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône).

L'épisode de canicule doit encore se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine, avec un pic attendu pour lundi. Les températures devraient dépasser les 40 °C dans le sud et l'Île-de-France.