Paris : les élus écologistes en appellent au ministre de la Santé, après le décès d'une toxicomane

Les élus écologistes au Conseil de Paris ont écrit au ministre de la Santé, François Braun, ce jeudi 21 juillet, demandant «une prise en charge médico-sociale globale des usagers de drogues», après le décès la veille d'une consommatrice de drogue renversée par un camion à Paris.

Ils veulent faire bouger les choses. Le groupe des élus écologistes au Conseil de Paris ont appelé ce jeudi le ministre de la Santé et l'État à réagir rapidement, au lendemain de la mort d'une toxicomane, sous emprise, qui s'est retrouvée sous les roues d'un camion à Paris, décédant sur place.

Scandale de cette politique de parquage d’https://t.co/Gw4LyM0dUM de drogues près du périphérique. Une femme écrasée par 1 bétonnière. Horrible. Le nouveau préfet @NunezLaurent sera-t-il favorable aux #scmr/hsa seule solution éprouvée pour en finir avec la conso de rue? #courage pic.twitter.com/5U75J3yRCr — Anne Souyris (@annesouyris) July 20, 2022

«Une prise en charge médico-sociale globale»

Dans une lettre qui lui est adressée, les élus réclament que soit garantie «une prise en charge médico-sociale globale des usagers de drogues présents au square Forceval de la Porte de la Villette depuis le 24 septembre 2021».

Ils invitent également le ministre à se rendre sur place au square Forceval de la Porte de la Villette (19e) «afin de venir constater [lui-même] la situation dans laquelle se trouve le quartier». Eux parlent d'une «situation intenable» tant «pour les usagers de drogues» que pour «les riverains abandonnés dans un environnement d’insécurité constant».

Appelant l'Etat à prendre ses responsabilités, les élus écologistes réclament que soient mises en place – «en collaboration avec la Mairie de Paris et des villes limitrophes concernées» – «des mesures efficaces et humaines afin de prendre en charge les usagers de drogues».

Quid des «haltes soin addiction» ?

A ce sujet, ils demandent «le déploiement urgent et concomitant dans les arrondissements et autres territoires concernés ou en proximité, des "haltes soin addiction"», annoncées par l'ancien ministre de la Santé Olivier Véran en septembre 2021 et votées au Projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Des dispositifs qui doivent, selon eux, «allier espaces de consommation supervisée, soin, accompagnement médico-psychosocial et un réseau d’hébergement adapté». Et d'affirmer : «il est urgent d’agir à la fois pour prendre en charge la détresse psychique, sociale et physique dans laquelle se trouvent les usagers de drogues».

Ce mercredi, en pleine journée, une toxicomane – qui «déambulait place Auguste Baron (19e)» – a en effet été renversée par un camion-toupie «de type bétonnière». Cette dernière est «décédée des suites de ses blessures en arrêt cardio-respiratoire» et ce, en dépit de l'intervention du Samu.

Ce n'est pas la première fois qu'une femme, consommatrice sous addiction, perd la vie en ces lieux désolés. Le 3 novembre dernier, une jeune femme de 28 ans avait déjà été retrouvée morte, des suites d'une overdose, dans ce quartier coincé par le périphérique, à la frontière de la Seine-Saint-Denis (93).