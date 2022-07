Grégory Doucet, maire (EELV) de Lyon : «Je n’ai aucune intention d’abandonner le territoire de la Guillotière»

Alors que la ville de Lyon est au cœur de l’actualité depuis plusieurs jours après la violente agression de policiers survenue en centre-ville, place Gabriel-Péri, le maire Grégory Doucet (EELV) a assuré ce vendredi 29 juillet que la municipalité agit et «ne laisse pas tomber la Guillotière».

«Notre action est résolue. Je n’ai aucune intention d’abandonner le territoire de la Guillotière», a affirmé le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, lors d’un échange avec une habitante, filmé par CNEWS.

Interpellé par une habitante, le maire de Lyon, Grégory Doucet a assuré que de «(s)on côté la volonté est là, je n’ai pas l’intention de laisser tomber la Guillotière».

Face à la détresse de la riveraine, l’élue rhodanien a rétorqué : «on a mis en place un dispositif spécifique sur ce qu’on appelle les «jeunes en errance» qu’on a monté avec la métropole et la préfecture». «On a aussi une action qui a été renforcée sur les publics qui sont en situation on va dire "d’addiction", a-t-il ajouté. Petit à petit on met toutes les briques en place».

«redonner à ce quartier sa dignité»

«J’ai bien conscience que ça ne résout pas le problème dans l’instant, par contre, notre action est résolue. Je n’ai aucune intention d’abandonner le territoire de la Guillotière et du quartier Moncey, j’en ai fait une priorité», a assuré Grégory Doucet.

Pour preuve, il a mis en avant l’ouverture récente dans le quartier d’«une maison des projets», afin «que puisse émerger des projets des habitants pour redonner à ce quartier sa dignité».

Une réponse «anecdotique» pour la mère de famille qui a regretté de n’y voir que du court terme et pas du fond.

«Quand on fait un accompagnement des publics en difficultés pour que des gens puissent choisir la voie de l’insertion professionnelle, on est en train d’agir sur le fond», s’est défendu le maire de Lyon.

Il a ajouté qu’un «plan de réaménagement urbain de l’ensemble de la place» sera présenté en septembre par la mairie. Le but est d’avoir «une action sur l’ensemble des aspects, à la fois répressifs et préventifs», a déclaré l’élu EELV. Selon lui, c’est ainsi «qu’on arrivera à résoudre durablement les sujets».

Enfin, devant l’inquiétude la mère de famille son nouveau-né de 6 semaines, le maire a assuré que sa priorité en politique était de que ce «monde» soit «satisfaisant» pour tous, les «enfants en priorité».