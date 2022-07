Charente-Maritime : une fillette tuée, piétinée après une chute de poney

Une jeune fille de 9 ans est morte mercredi matin au CHU de Bordeaux (Gironde), après une chute de poney survenue la veille près de Royan, en Charente-Maritime.

Un accident aux répercussions tragiques. Une fillette de 9 ans a trouvé la mort à la suite d’une chute de poney mardi, dans le centre équestre de Grézac, près de Royan (Charente-Maritime).

Alors que l’animal était lancé au galop, la jeune fille a été déséquilibrée et a chuté. Malheureusement, elle est tombée vers l’avant, passant par-dessus la tête de l’équidé. Celui-ci, qui se trouvait donc en pleine course, l’a alors piétinée, rapporte France Bleu.

A l’arrivée des secours, la victime se trouvait en arrêt cardiaque. Ceux-ci sont néanmoins parvenus à la réanimer, lui permettant d’être transportée en urgence, via hélicoptère, au CHU de Bordeaux. La gendarmerie a alors salué «l’efficacité» des secouristes.

Seulement, l’état de santé de la petite fille ne lui a pas permis de survire. Elle est tragiquement décédée le lendemain, mercredi matin.

Le maire de Grézac, secteur où vivait la famille de la victime et où est installé le centre équestre, a réagi en partageant la tristesse et «la peine de parents». Il a par ailleurs indiqué à nos confrères que l’établissement où s’est produit l’accident est «très bien tenu» et de «très bonne renommée».

Ce drame intervient un jour seulement après une bousculade causée par des poneys dans un centre équestre d'Ille-et-Vilaine, lors de laquelle 15 enfants ont été blessés dont trois gravement, touchés notamment par des coups de sabot. Dans cette affaire, le procureur a indiqué que les premiers éléments de l'enquête laissaient penser qu'une insuffisance d'encadrementt était probable.