Canicule : deux départements du Sud-Est maintenus en vigilance orange

Ce lundi matin, Météo France maintient deux départements en vigilance orange pour canicule. Tandis que vingt-trois autres départements sont placés en vigilance jaune orages.

Une journée encore caniculaire pour le Sud-Est. Le Gard et le Vaucluse sont maintenus en vigilance orange canicule et vingt-trois autres en vigilance jaune canicule et orages, a annoncé Météo France.

Voici les départements concernés par la vigilance jaune : l'Aude, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, le Tarn, le Gers, le Doubs, le Jura, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Altlantiques, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Et l'Andorre est également concerné.

Cet épisode caniculaire d'intensité moindre que le précédent, est durable sur la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen.

Ce lundi matin, il faisait souvent plus de 20°C sur les régions méditerranéennes, dont 24°C à Nîmes à 5h. Tandis que cet après-midi, les maximales sont à nouveau comprises entre 35°C et 37°C dans l'intérieur des régions méditerranéennes, localement 38°C sur le piémont cévenol gardois.

Elles sont également en hausse sur les départements du Sud-Ouest placés en vigilance jaune, avec 34°C à 36°C. Cette hausse devrait se poursuivre mardi sur le sud-ouest du pays, conduisant probablement à augmenter le niveau de vigilance de certains départements, explique dans son bulletin Météo France.