Paris 2024 : l'autoroute A1 fermée ce soir et jusqu'à jeudi matin pour des travaux

L'autoroute A1 sera fermée à partir de ce lundi 22h, jusqu'à ce jeudi 4h du matin, afin de réaliser les travaux d'aménagement en prévision des Jeux olympiques de Paris 2024. La passerelle entre le Stade de France et le Centre aquatique sera posée.

Une opération délicate. A partir de ce lundi 22h, l'autoroute A1 et l'avenue du Président-Wilson, à Saint-Denis (93), seront fermées à la circulation pendant plus de deux jours, afin de poser la passerelle reliant le Stade de France et le Centre aquatique en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

L'ouvrage, destiné aux piétons et aux cyclistes, dispose d'un tronçon principal de 70 mètres et pèse près de 1.000 tonnes.

Contournement par l'A3 et l'A86

«Ce qui sera particulièrement spectaculaire, c'est qu'elle traversera les huit voies d'un seul tenant, elle n'a pas d'appui, pas de pilier au milieu», détaille Philippe Rozier, directeur adjoint de Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, dans les colonnes du Parisien.

A partir de cette nuit, les ouvriers vont procéder au ripage, c'est-à-dire «une rotation, puis un déplacement de la passerelle jusqu'à son raccordement final». Toutefois, celle-ci, ne sera pas accessible avant 2024, d'autres travaux d'aménagement étant nécessaires pour son bon fonctionnement. Le budget alloué à ces travaux est de 20 millions d'euros.

Pour les automobilistes franciliens, cette semaine risque donc d'être difficile. La fermeture entre Saint-Denis et La Courneuve nécessitera un contournement soit par l'A3 pour les véhicules faisant le trajet Paris-Aulnay-sous-Bois, soit par l'A86 pour ceux partant de Saint-Denis.

Un accès supplémentaire au Stade de France

L'intérêt de cette passerelle est multiple pour Saint-Denis. Pour les Jeux olympiques, elle permettra de relier le Stade de France et le Centre aquatique en un temps record. «Il fallait donc désenclaver les deux, situés à quelques mètres mais qui, s'il n'y avait pas cette passerelle, seraient quasiment inaccessibles entre eux ou alors au prix d'un sacré détour», explique Philippe Rozier.

Il s'agira également d'un accès supplémentaire pour le public du Stade de France, où plus de 80.000 spectateurs peuvent se retrouver. L'installation d'éclairage et de caméras de vidéosurveillance permettra d'y renforcer la sécurité, un thème récurrent depuis les incidents ayant eu lieu durant la finale de la Ligue des Champions.

Quatre autres passerelles en construction

«Les JO permettent plusieurs choses», détaille Adrien Delacroix, adjoint à Saint-Denis chargé de l'aménagement durable, de l'urbanisme et du foncier. «D'abord d'accélérer la transformation de friches ou de sites qui avaient vocation à muter [...] Ensuite, ces franchissements permettent aussi de connecter des quartiers au reste de la ville».

C'est ainsi le cas pour le pont surplombant la Seine et reliant deux parties du village olympique entre L'Île-Saint-Denis et Saint-Denis, ainsi que celui du franchissement urbain Pleyel, qui doit joindre le quartier Pleyel et la future gare de La Plaine-Saint-Denis.

Deux autres passerelles sont également en construction : la première entre le Stade de France et le quartier du Franc-Moisin et la seconde, appelée Pierre-Larousse, à Aubervilliers. Enfin, un autre ouvrage doit s'élever au-dessus de l'autoroute A1, afin de lier les communes du Bourget, de Dugny et de La Courneuve.

Les Jeux olympiques de Paris commenceront dans un peu moins de deux ans et se dérouleront du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024.