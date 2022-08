Rodéos urbains : le gouvernement met en place une plate-forme pour signaler les délinquants

Le gouvernement fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité. Depuis mercredi, il est possible de les signaler sur la plate-forme internet moncommissariat.fr.

En déplacement à la préfecture de police de Paris, ce mercredi 24 août, à l’occasion du 78e anniversaire de la Libération de Paris, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a communiqué sur les opérations et les interpellations en lien avec les rodéos urbains.

«Depuis le mois de mai, vous avez mené, à la préfecture de police, plus de 23.000 opérations menant à 2.700 interpellations dont 554 dans la seule région parisienne. Ces interpellations ont permis la saisie de, quasiment, 200 engins. Cette lutte est l’affaire de tous, chaque Francilien, chaque Français, chaque citoyen, chaque personne peut désormais, à partir d’aujourd’hui, dénoncer les rodéos motorisés sur la plateforme de la police nationale moncommissariat.fr», a déclaré le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Aider la police nationale

Sur le site de la police nationale, il est possible de prévenir la police rapidement ou orienter l’action de ses service en cas de constatation d’un délit. En préambule de la démarche en ligne pour signaler un rodéo urbain, le site de la police nationale a tenu à réexpliquer précisément la définition d’un rodéo urbain : «Le rodéo est un délit commis sur la voie publique avec des véhicules motorisés (deux-roues, voitures, quads). Il consiste à adopter une conduite répétant de manière intentionnelle des manœuvres dangereuses et violant le Code de la route (acrobaties, zigzags dangereux, emprunt des trottoirs, etc.). Cette pratique est un réel danger pour les riverains et les usagers, comme pour le conducteur de l'engin. De plus, elle trouble la tranquillité du quartier par des nuisances sonores», peut-on lire sur moncommissariat.fr.

Pour ce qui est des démarches, un petit onglet offre la possibilité d’échanger avec un policier. La prise en charge sera effectuée par un agent de police, et cela, en moins de deux minutes. Pour rappel, un texte de loi, en vigueur depuis 2018, sanctionne spécifiquement les rodéos. Les auteurs de ce type de délit peuvent recevoir une peine d’un an d’emprisonnement, de 15.000 euros d’amende ainsi que la perte de six points sur le permis de conduire.