Toulouse : la préfecture donne 72 heures pour retirer les affiches anti-vaccination

La préfecture de la Haute-Garonne a pris un arrêté samedi 27 août rendant illégale le déploiement des affiches anti-vaccination à Toulouse. Réagissant aux critiques, la préfecture a donné un délai de 72 heures aux responsables de ces affiches pour les retirer.

La préfecture hausse le ton. Alors que depuis le 15 août, une dizaine d’affiches anti-vaccination contre le Covid-19 a fleuri à Toulouse, la préfecture de la Haute-Garonne a pris un arrêté ce samedi 27 août rendant illégale le déploiement de cette «campagne d’affichage» qui comporte «de fausses informations sur la vaccination».

«L’arrêté interdit cette campagne et impose à l’annonceur, à l’association «Réinfocovid», et à l’affichiste, la société «Luchetta peinture et sérigraphie», de procéder au retrait de ces affiches dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’arrêté qui a été effectuée à ce jour», a annoncé la préfecture de la Haute-Garonne via un communiqué.

Des supposés effets secondaires néfastes des vaccins

Placardée par plusieurs collectifs antivax, cette campagne d’affichage dénonce des supposés effets secondaires néfastes des vaccins contre le Covid-19.

«1 accident cardiovasculaire pour 100 injections : la santé de nos enfants vaut mieux que des vaccins expérimentaux», peut-on notamment lire sur l'un des panneaux publicitaires investis par l'auto-proclamé Conseil scientifique indépendant ainsi que les collectifs Réinfo Covid et Réinfo Liberté.

Cette initiative avait d’ailleurs suscité la polémique et provoqué de nombreuses réactions indignées.

La mairie de Toulouse avait dans un premier temps indiqué qu'elle ne pouvait pas intervenir juridiquement, puisque les panneaux concernés appartiennent à une société privée. Même si elles se trouvent sur le domaine public, ces affiches ne peuvent pas être retirées par la mairie, à moins de causer un trouble à l'ordre public.