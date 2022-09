Vredestein 20 km de Paris : la célèbre course à pied de la rentrée s'élance dans un mois

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour ceux qui souhaiteraient participer à la célèbre course à pied des Vredestein 20 km de Paris, qui s'élancera pour sa 44e édition le 9 octobre prochain.

Grande course à pied de la rentrée, les Vredestein 20 km de Paris auront lieu cette année le dimanche 9 octobre, sur le thème de l'espace. Et plusieurs solutions sont proposées : à ceux qui souhaiteraient courir ces 20 km en présentiel et à ceux qui ne pourraient pas être présents.

Deux modalités de pratique

En effet, depuis la crise sanitaire, une participation à distance a été mise en place. Désormais, il est possible de conserver les 2 modalités de pratique : «la version "historique" en présentiel et la version connectée pour permettre aux coureurs du monde entier qui ne peuvent venir sous la Tour Eiffel de partager l’expérience Vredestein 20km de Paris».

Trois courses connectées de 5 km, 10 km et 15 km seront également organisées pour tous les inscrits dans le cadre de la préparation physique des Vredestein 20km de Paris. Un «accompagnement» non obligatoire mais qui permet aux coureurs de se fixer des «objectifs intermédiaires et progressifs».

Côté parcours, il reste inchangé. Le départ sera donné sur le pont d’Iéna, en bas du Trocadéro (16e), pour une arrivée prévue au pied de la tour Eiffel (7e). Entre-temps, les coureurs auront pris la direction de l’Arc de triomphe, auront fait une boucle dans le bois de Boulogne, avant de se retrouver sur les quais de Seine, rive droite puis rive gauche.

«La plus belle course classique parisienne avec ses monuments historiques», se félicitent les organisateurs, qui énumèrent les «20 orchestres tout au long du parcours», les «départs par vagues pour une fluidité idéale» et l'«arrivée mythique au pied de la Tour Eiffel».