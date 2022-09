La députée RN Yaël Menache agressée, violentée et menacée de mort à son domicile

La députée du Rassemblement national Yaël Menache a dénoncé dans un communiqué avoir été agressée et menacée de mort par des individus, alors qu’elle se trouvait à son domicile.

«Nous tenons bon et ne céderons rien aux menaces». La députée Rassemblement national de la Somme, Yaël Menache, a annoncé mardi sur les réseaux sociaux avoir été menacée de mort et agressée, alors qu’elle se trouvait avec son mari à leur domicile.

Les faits se sont déroulés samedi dernier, le 10 septembre, à 20h, a-t-elle décrit. Après avoir entendu des bruits contre le mur de leur jardin, le mari de l’élue est sorti demander au voisin d’y mettre fin. Quatre hommes, dont ce dernier et ses deux fils, l’ont alors insulté et menacé, puis l’ont frappé. Ils s’en sont également pris à Yaël Menache. Les blessures reçues l’ont «rendue incapable de travailler pendant plusieurs jours et mon mari (…) a réchappé de peu à une tentative de lui briser la nuque», a-t-elle expliqué. Ils ont obtenu trois et cinq jours d’ITT, selon Le Courrier Picard.

Chers amis, ma famille et moi avons été victimes d'une brutale agression. Quand on agresse un élu on agresse la démocratie. Nous tenons bon et ne céderons rien aux menaces et à la violence. @E_DupondM @MarleneSchiappa pic.twitter.com/YmlEc3lB5H — Yaël Menache (@YaelMenache) September 13, 2022

Elle a également rapporté des propos prononcés par les agresseurs, qui ne laissent pas de place au doute quant à leur connaissance de son statut d’élue : «sale pu... de députée RN», «je vais te défoncer la gueule sale pu... des députée RN», «je vais aller chercher mon fusil et te fumer» (sic).

Un agent de sécurité et un militaire

Selon nos confrères, les personnes en cause ont été interpellées et placées en garde à vue. Les individus auraient reconnu les faits. Deux d’entre eux seraient agent de sécurité privée et militaire. L’élue a indiqué avoir «écrit au ministère de l’Intérieur et des Armées pour qu’ils suspendent ces dangers publics». Des plaintes ont été déposées.

Dans son message diffusé sur Twitter, la députée a estimé que l’agression dont elle a été victime est révélatrice de «l’impunité tellement répandue en raison du laxisme face aux délinquants que certains se croient tout permis» et que «la violence des propos contre les élus patriotes est telle que certains se croient autorisés à brutaliser leurs adversaires politiques».

Yaël Menache a notamment reçu le soutien de Marine Le Pen, qui a dénoncé une «agression minable et lâche de voyous qui visiblement, n’ont que faire de la démocratie. J’espère que la Justice sera exemplaire».