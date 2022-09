Violences dans les transports : des chiffres en hausse sur un an mais toujours en-dessous du niveau avant Covid

Le dernier rapport du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure montre une légère hausse des vols et violences dans les transports en commun en 2021.

Sur le chemin du travail, des vacances ou au retour d'une soirée, près de 122.170 Français ont été victimes de vols et de violences dans les transports en commun en 2021. D'après les chiffres du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), publiés ce jeudi 15 septembre, cela représente une augmentation de 4 % par rapport à 2020. Ce type de délinquance reste toutefois à un niveau inférieur à celui observé avant la pandémie de Covid-19.

Ces données sont à replacer dans le contexte d'une fréquentation des transports en commun qui repart à la hausse, après avoir drastiquement diminué durant la crise sanitaire. En Ile-de-France par exemple, on comptait 2,6 milliards de voyages en 2020, contre 3,3 milliards en 2021. Soit une hausse de 25 %.

"Les #vols et #violences enregistrés dans les réseaux de #transports en commun en 2021", la nouvelle publication du #SSMSI est en ligne .https://t.co/Imn3K3nwk1 — Interstats (@Interieur_stats) September 15, 2022

Depuis 2016, la délinquance dans les transports en commun représente 5 % des victimes enregistrées à l'échelle nationale, toutes atteintes confondues. Avec son réseau très développé, l'Ile-de-France est à distinguer du reste du territoire en la matière : elle concentre à elle seule 62 % des victimes enregistrées dans les transports.

L'atteinte la plus caractéristique de la délinquance dans les transports en commun reste le vol sans violence, puisqu'il concerne 79 % des victimes. En 2021, le phénomène affiche d'ailleurs une légère augmentation, de 3 %, inférieure à celle observée en France, tous lieux confondus (+6 %). La tendance inverse s'applique aux coups et blessures volontaires, dont la fréquence augmente plus rapidement dans les transports (+15 %) qu'ailleurs (+11 %). Les vols violents se font en revanche moins nombreux puisqu'ils diminuent de 5 %, après avoir déjà baissé de 4 % en 2020.

Les violences sexuelles en forte hausse

La plus forte augmentation enregistrée concerne les violences sexuelles, qui affichent une hausse de 32 % en 2021. Une donnée d'autant plus inquiétante sachant que ces atteintes n'ont pas seulement augmenté dans les transports en commun : la tendance est similaire tous lieux confondus (+33 %). 93 % des victimes de violences sexuelles dans les transports sont des femmes.

Ces dernières représentent d'ailleurs plus de la moitié (56 %) des personnes touchées par les vols ou violences dans les transports en commun. Les coups et blessures volontaires concernent en revanche beaucoup plus souvent les hommes, à 66 %. Plus globalement, sur l'ensemble du territoire, 76 % des victimes d'atteintes dans les transports ont entre 18 et 59 ans, et un tiers sont âgées de 18 à 29 ans. Les vols avec ou sans violence concernent plus fréquemment cette dernière tranche d'âge (34 %).

La très grande majorité des mis en cause impliqués dans des viols ou des violences dans les transports en commun sont des hommes (88 %). 36 % d'entre eux sont identifié comme mineurs, et plus de la moitié sont enregistrés comme étrangers (56 %). Sur ces deux derniers points, le SSMSI précise toutefois que l'âge et la nationalité du mis en cause ne peuvent pas toujours être vérifié par les services de sécurité. Ces statistiques doivent donc être «interprétées avec précaution», puisqu'elles reposent sur l'âge et la nationalité déclarés.

Particulièrement importante pour les vols sans violence, la surreprésentation des mineurs et des étrangers parmi les mis en cause pourrait néanmoins être liée à l'existence de filières de criminalité organisée, qui exploitent notamment des mineurs isolés.