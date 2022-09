Aurore Bergé : «il faut dire aux Français qu'on veut faire la réforme des retraites et qu'on va la faire»

La présidente du groupe parlementaire de la majorité présidentielle Renaissance, Aurore Bergé, a indiqué ce vendredi matin sur CNEWS que le recours à l’article 49.3 pour la réforme des retraites était possible et qu'il fallait «aller vite». «Il faut dire aux Français qu'on veut le faire et qu'on va le faire», a-t-elle dit.

La présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, Aurore Bergé, a affirmé ce matin sur CNEWS que la réforme des retraites sera faite. La députée a rappelé que l’objectif, avancé également par le président Emmanuel Macron, est que cette réforme soit mise en œuvre à l’été 2023.

Aurore Bergé a néanmoins défendu son camp de vouloir passer en force à l’Assemblée nationale, en intégrant cette réforme dans le texte sur le prochain budget de la Sécurité sociale. Elle a toutefois assuré que le gouvernement et sa majorité relative utiliseront «les outils qui sont dans la Constitution», dont fait partie l’article 49.3. Son utilisation semble envisagée. «Il faut dire aux Français que l’on veut le faire, et qu’on va le faire», a-t-elle annoncé.

Selon elle, les Français attendent de la majorité présidentielle qu’elle poursuive les réformes voulues (marché du travail, assurance-chômage). Aurore Bergé a expliqué que le but de ces textes bientôt présentés serait de «faire en sorte que le travail redevienne la valeur cardinale de notre société». «Il faut faire en sorte que tout au long de sa vie, on puisse travailler plus dans notre pays», a-t-elle appuyé

Dans ce contexte, la réforme des retraites «est essentielle», a affirmé Aurore Bergé. «Si on a l’opportunité d’aller vite, alors allons vite», a-t-elle martelé.

L’allongement de la durée de la cotisation et le report de l’âge légal de départ seront les deux leviers sur lesquels s’appuyer pour la réforme, a décrit la députée, en indiquant vouloir assurer un minimum retraite de 1.100 euros par mois.