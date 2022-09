Loto du patrimoine : Emmanuel Macron et Stéphane Bern attendus aujourd’hui dans la Creuse

A l'occasion des Journées du patrimoine, Emmanuel Macron se rend ce vendredi dans la Creuse avec la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et l'animateur Stéphane Bern, chargé de la Mission Patrimoine.

La ville de Guéret à l'honneur. Ce vendredi, la préfecture de la Creuse reçoit la visite d'Emmanuel Macron à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end.

Accompagné de la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et de l'animateur Stéphane Bern, le président visitera en fin de matinée le petit théâtre à l'italienne de la ville.

Inscrit au titre des monuments historiques depuis avril 2021, le monument de 1837 a été retenu comme site emblématique de la région Nouvelle-Aquitaine par la Mission Patrimoine pilotée par Stéphane Bern.

tapisserie d'aubusson

Grâce aux fonds générés par le loto du patrimoine, la ville de Guéret va recevoir un chèque dont le montant n'a pas encore été révélé mais qui pourrait atteindre les 500.000 euros selon France Bleu Creuse. Il financera la rénovation de l'édifice, estimée entre quatre et six millions d'euros.

Le chef de l'Etat se rendra ensuite dans l'après-midi à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Il assistera à la «tombée de métier» d'une tapisserie baptisée «Conversation avec Smaug», inspirée du livre Bilbo Le Hobbit de Tolkien. La «tombée de métier» est un rituel qui consiste à couper les fils qui retiennent la tapisserie au métier à tisser afin de la décrocher quand elle est achevée.

Cette visite est l'occasion pour Emmanuel Macron de mettre en avant son action pour la sauvegarde du patrimoine, cinq ans après le lancement d'une mission d’identification du patrimoine en péril qui avait donné naissance au «loto du patrimoine». Selon Stéphane Bern, 745 sites en péril sur les plus de 4.800 signalés ont été aidés. Et plus de la moitié ont été sauvés ou en voie de l’être.

Depuis 2018, plus de 100 millions d’euros ont déjà été collectés au profit de la Fondation du patrimoine. Cette année, sept tirages du Loto seront dédiés au patrimoine du 5 au 17 septembre. Pour chaque grille de 2,20 euros, 0,54 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine. FDJ a également lancé fin août une nouvelle édition du jeu à gratter illiko Mission Patrimoine.