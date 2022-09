Paris : le jardin mémorial de la Saint-Barthélémy inauguré aujourd'hui

450 ans après le massacre de la Saint Barthélémy, qui coûta la vie à des milliers de protestants à Paris le 24 août 1572, un jardin mémorial dédié à ce moment clé de l'histoire parisienne va être inauguré ce vendredi 16 septembre par la maire Anne Hidalgo.

Un jardin mémorial dédié à la Saint Barthélémy va être inauguré ce vendredi entre le Louvre et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois (Paris Centre), rue de l'Amiral de Coligny, lui-même poignardé et décapité durant le massacre. Au total, 10.000 protestants dont 3.000 parisiens furent assassinés, défenestrés et jetés dans la Seine, du fait de leur religion.

Le vendredi 16 septembre 2022 à 10h45 sera inauguré le Jardin mémorial de la Saint-Barthélemy à la mémoire des milliers de protestants massacrés à Paris le 24 août 1572 et les jours suivants.





Le jardin mémorial sera voisin de l’Eglise Saint-Germain l’Auxerrois à Paris. pic.twitter.com/2ns4pXBXfV — Eglise Protestante Unie de France (@EPUdF) September 14, 2022

Un anniversaire «à marquer»

«Il était important de marquer le 450e anniversaire du massacre de la Saint Barthélémy», explique Karen Taïeb, l'adjointe à la mairie de Paris chargée du patrimoine et de l'histoire de la capitale, qui souligne que, jusqu'à présent, seule une plaque avait été apposée en cet honneur «il y a quelques années dans le square du Vert Galant, au pied de la statue d'Henri IV». C'est d'ailleurs là que commencera la cérémonie ce vendredi, avec le dépôt d'une gerbe de fleurs.

Pour autant, c'est un autre site qui a été choisi pour accueillir le jardin mémorial : un petit square situé en face de celui qui porte aujourd'hui le nom de Michel Caldaguès. Pourquoi ce lieu ? «C’est à cet endroit précis que tout a commencé, dans la rue de l’amiral de Coligny», relate l'adjointe chargée du patrimoine, qui raconte comment «les cloches de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois ont sonné le tocsin», signe annonciateur de ce qu'il allait être une nuit de sang, lors de laquelle les «corps ont été rassemblés dans la cour du Louvre».

Et c'est «précisément au milieu de ces deux monuments» que le jardin doit prendre place. Un «carrefour historique et géographique» pour un «geste fort, assure Karen Taïeb, qui a souhaité que l'ensemble des cultes soit représentés, au côté du pasteur Christian Krieger, le nouveau président de la Fédération protestante de France, pour inaugurer le jardin.

En parallèle, une exposition conçue par la Bibliothèque de l'histoire du protestantisme français et dédiée à cet épisode de l'histoire de Paris pourra être visitée dans le beffroi de l'ancienne mairie du 1er arrondissement, transformé récemment en QJ, pour «Quartier Jeunes». Une exposition qui sera ensuite installée «pour un long moment» au temple protestant de l'Oratoire du Louvre, situé non loin de là, rue Saint-Honoré.